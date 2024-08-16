Минпромторг подал иск к финскому совладельцу Невского ССЗ
Минпромторг России подал иск к финской судостроительной компании Arctech Helsinki Shipyard Oy, следует из картотеки Арбитражного суда Московской области.
Третьими лицами в карточке указаны Невский судостроительный-судоремонтный завод (Невский ССЗ; входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК), ОСК, а также инспекция федеральной налоговой службы по Выборгскому району Ленинградской области. Заседание по делу назначено на 12 сентября, подробности не сообщаются.
На иск обратил внимание «Коммерсантъ». Arctech Helsinki Shipyard Oy владеет 49% Невского ССЗ, и иск Минпромторга может быть связан с приостановлением прав финского совладельца завода, пишет издание. Тогда прямым владельцем может стать управляющая ССЗ Объединенная судостроительная корпорация.
9 августа суд удовлетворил иск Минпромоторга о приостановке корпоративных прав нидерландской Megapolis Distribution B.V. в российской «дочке» – табачном дистрибуторе ГК «Мегаполис». АО «Торговая компания «Мегаполис» относится к экономически значимым организациям (ЭЗО).
Днем ранее, 8 августа, суд приостановил корпоративные права Highland Gold Mining Ltd. в МКАО «Хайлэнд голд» по иску Минпромторга от 17 июля.
Минпромторг подает исковые заявления о приостановлении корпоративных прав иностранных акционеров компаний из списка ЭЗО, соответствующий закон был принят весной 2023 г. Мера предполагает критерии отбора ЭЗО и закрепление за их бенефициарами права через суд получать их акции и доли в прямое владение, обходя иностранные структуры из зарубежных юрисдикций.