Суд приостановил корпоративные права иностранного акционера Highland Gold
Арбитражный суд Московской области приостановил корпоративные права Highland Gold Mining Ltd. в МКАО «Хайлэнд голд», следует из картотеки суда.
Иск к Highland Gold был подан Минпромторгом России 17 июля. Третьими лицами по делу указаны МКАО «Хайленд голд» и АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».
Сейчас Минпромторг подает исковые заявления о приостановлении корпоративных прав иностранных акционеров компаний из списка экономически значимых организаций (ЭЗО). Соответствующий закон был принят весной 2023 г. Мера предполагает критерии отбора ЭЗО и закрепление за их бенефициарами права через суд получать их акции и доли в прямое владение, обходя иностранные структуры из зарубежных юрисдикций.
Отмечалось, что это было сделано для предотвращения ситуаций, когда корпоративное управление оказалось бы парализовано из-за санкций или операционных препятствий в иностранной юрисдикции.
В ноябре 2023 г. компания Highland Gold и ее владелец Владислав Свиблов попали под британские санкции. Затем в декабре того же года компания попала под американские санкции. 19 марта 2024 г. президент РФ Владимир Путин разрешил сделку по покупке 100% акций золотодобывающей компании Highland Gold.