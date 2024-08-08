Суд приостановил корпоративные права иностранного акционера Highland Gold

Сейчас Минпромторг подает исковые заявления о приостановлении корпоративных прав иностранных акционеров компаний из списка экономически значимых организаций (ЭЗО). Соответствующий закон был принят весной 2023 г. Мера предполагает критерии отбора ЭЗО и закрепление за их бенефициарами права через суд получать их акции и доли в прямое владение, обходя иностранные структуры из зарубежных юрисдикций.