РЖД откроют представительство в Узбекистане
ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) планирует открыть представительство в Узбекистане, сообщается в Telegram-канале компании.
«В ближайшее время в Узбекистане откроется представительство РЖД», – говорится в сообщении.
Генеральный директор – председатель правления РЖД Олег Белозеров принял участие в российско-узбекистанских переговорах в Ташкенте, где он провел встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, премьер-министром Абдуллой Ариповым, с министром транспорта Илхомом Махкамовым.
Сообщается, что одним из главных результатов сотрудничества стало возобновление курсирования поездов формирования Узбекских железных дорог Ташкент – Москва. Поезд начнет ходить с 24 сентября раз в неделю, а с 15 декабря – два раза в неделю.
Кроме того, рассматриваются запуск ускоренного рефконтейнерного поезда «агроэкспресс» и варианты маршрутов туристических поездов.
В марте 2023 г. РЖД объявило о планах открыть представительство в столице Туркменистана Ашхабаде. Это произошло после встречи президента республики Сердара Бердымухамедова и Белозерова, в рамках которой стороны обсудили вопросы сотрудничества в области железнодорожного транспорта.
Президент РФ Владимир Путин в конце мая посетил Узбекистан, где провел встречу с Мирзиеевым. Узбекистанский лидер говорил о том, что в Узбекистане давно готовились к этому визиту Путина (последний состоялся в сентябре 2022 г.), и еще до начала самих переговоров назвал его «историческим».