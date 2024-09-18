РЖД откроют представительство в Узбекистане

Президент РФ Владимир Путин в конце мая посетил Узбекистан, где провел встречу с Мирзиеевым. Узбекистанский лидер говорил о том, что в Узбекистане давно готовились к этому визиту Путина (последний состоялся в сентябре 2022 г.), и еще до начала самих переговоров назвал его «историческим».