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РЖД откроют представительство в Узбекистане

Ведомости

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) планирует открыть представительство в Узбекистане, сообщается в Telegram-канале компании.

«В ближайшее время в Узбекистане откроется представительство РЖД», – говорится в сообщении.

Генеральный директор – председатель правления РЖД Олег Белозеров принял участие в российско-узбекистанских переговорах в Ташкенте, где он провел встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, премьер-министром Абдуллой Ариповым, с министром транспорта Илхомом Махкамовым.

Сообщается, что одним из главных результатов сотрудничества стало возобновление курсирования поездов формирования Узбекских железных дорог Ташкент – Москва. Поезд начнет ходить с 24 сентября раз в неделю, а с 15 декабря – два раза в неделю.

Кроме того, рассматриваются запуск ускоренного рефконтейнерного поезда «агроэкспресс» и варианты маршрутов туристических поездов.

В марте 2023 г. РЖД объявило о планах открыть представительство в столице Туркменистана Ашхабаде. Это произошло после встречи президента республики Сердара Бердымухамедова и Белозерова, в рамках которой стороны обсудили вопросы сотрудничества в области железнодорожного транспорта.

Президент РФ Владимир Путин в конце мая посетил Узбекистан, где провел встречу с Мирзиеевым. Узбекистанский лидер говорил о том, что в Узбекистане давно готовились к этому визиту Путина (последний состоялся в сентябре 2022 г.), и еще до начала самих переговоров назвал его «историческим». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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