S7 провела тестовый полет легкомоторного самолета Tango
Группа S7 совместно с Сибирским научно-исследовательским институтом авиации им. Сергея Чаплыгина (СибНИА) провела тестовый полет легкомоторного самолета Tango, сообщил «Ведомостям» представитель группы.
Полет состоялся утром 21 сентября на аэродроме в Подмосковье. В ходе испытаний самолет совершил отрыв от полосы, выполнил программу первого вылета и успешно приземлился. Управлял самолетом летчик-испытатель, инструктор 1-го класса СибНИА Владимир Барсук.
Tango – четырехместный легкомоторный учебно-тренировочный самолет, разработка которого велась последние полтора года на технической базе S7 в Торбеево. На нем установлен двигатель UL Power 520is, параллельно с разработкой самолета Tango S7 Group создает собственный двигатель аналогичной мощности. Отмечается, что он изготовлен из отечественных композитных материалов.
О разработке нового учебно-тренировочного самолета было объявлено S7 в июле 2023 г.
19 сентября авиакомпания S7 Airlines подписала с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК, входит в «Ростех») меморандум о намерениях по поставке 100 усовершенствованных пассажирских самолетов Ту-214. Представитель S7 сказал «Ведомостям», что стороны договорились о намерении подписать соглашения, в которых будут определены сроки поставок среднемагистральных узкофюзеляжных самолетов Ту-214, объемы и другие существенные условия.
До конца этого года авиакомпания намерена заключить контракт с ОАК по 10 самолетам в стандартной спецификации, а до конца 2025 г. – еще по 90, но уже в измененной версии «под требования S7».