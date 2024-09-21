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S7 провела тестовый полет легкомоторного самолета Tango

Ведомости

Группа S7 совместно с Сибирским научно-исследовательским институтом авиации им. Сергея Чаплыгина (СибНИА) провела тестовый полет легкомоторного самолета Tango, сообщил «Ведомостям» представитель группы.

Полет состоялся утром 21 сентября на аэродроме в Подмосковье. В ходе испытаний самолет совершил отрыв от полосы, выполнил программу первого вылета и успешно приземлился. Управлял самолетом летчик-испытатель, инструктор 1-го класса СибНИА Владимир Барсук.

Tango – четырехместный легкомоторный учебно-тренировочный самолет, разработка которого велась последние полтора года на технической базе S7 в Торбеево. На нем установлен двигатель UL Power 520is, параллельно с разработкой самолета Tango S7 Group создает собственный двигатель аналогичной мощности. Отмечается, что он изготовлен из отечественных композитных материалов.

О разработке нового учебно-тренировочного самолета было объявлено S7 в июле 2023 г. 

19 сентября авиакомпания S7 Airlines подписала с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК, входит в «Ростех») меморандум о намерениях по поставке 100 усовершенствованных пассажирских самолетов Ту-214. Представитель S7 сказал «Ведомостям», что стороны договорились о намерении подписать соглашения, в которых будут определены сроки поставок среднемагистральных узкофюзеляжных самолетов Ту-214, объемы и другие существенные условия. 

До конца этого года авиакомпания намерена заключить контракт с ОАК по 10 самолетам в стандартной спецификации, а до конца 2025 г. – еще по 90, но уже в измененной версии «под требования S7». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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