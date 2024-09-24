Абрамович опроверг сообщения о продаже музея «Гараж»

Музей современного искусства «Гараж» был основан в 2008 г. Жуковой и Абрамовичем. Музей собирает архив по истории российского современного искусства, занимается публикацией книг по широкому кругу вопросов современной культуры и реализует долгосрочные программы по поддержке художников.