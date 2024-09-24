Абрамович опроверг сообщения о продаже музея «Гараж»
Информация о планах по продаже музея современного искусства «Гараж» не соответствует действительности. Об этом сообщил изданию The Art Newspaper Russia представитель бизнесмена Романа Абрамовича, основавшего музей совместно с бывшей женой Дарьей Жуковой.
«Появившиеся в сети сообщения о продаже музея «Гараж» не соответствуют действительности. Музей не выставлен на продажу, и никаких переговоров не ведется», – уточнил представитель бизнесмена.
Музей продолжит работать в обычном режиме.
23 сентября о возможной продаже «Гаража» сообщил Telegram-канал «Ку-ку», автором которого является искусствовед Ксения Коробейникова.
Музей современного искусства «Гараж» был основан в 2008 г. Жуковой и Абрамовичем. Музей собирает архив по истории российского современного искусства, занимается публикацией книг по широкому кругу вопросов современной культуры и реализует долгосрочные программы по поддержке художников.