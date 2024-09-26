ЕЭК утвердила требования для включения в реестр операторов электронной торговли

Лимит должен быть размером не менее 500 000 евро. ЕЭК утвердила проект соглашения о сотрудничестве в области оценки имущества между странами – участницами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Это соглашение направлено на улучшение взаимодействия между профильными ведомствами стран ЕАЭС в сфере оценочных услуг. В рамках заседания комиссии был одобрен проект «Правил информационного обмена на общем электроэнергетическом рынке ЕАЭС».