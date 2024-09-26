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ЕЭК утвердила требования для включения в реестр операторов электронной торговли

Ведомости

Евразийская экономическая комиссия утвердила требования к операторам электронной торговли, необходимые для включения в единый реестр. В частности, был определен допустимый финансовый лимит для исполнения обязанностей оператора электронной торговли по перевозке, хранению и декларированию товаров электронной торговли, сообщает пресс-служба Минэка РФ.

Лимит должен быть размером не менее 500 000 евро. ЕЭК утвердила проект соглашения о сотрудничестве в области оценки имущества между странами – участницами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Это соглашение направлено на улучшение взаимодействия между профильными ведомствами стран ЕАЭС в сфере оценочных услуг. В рамках заседания комиссии был одобрен проект «Правил информационного обмена на общем электроэнергетическом рынке ЕАЭС».

«Документ направлен на прозрачное информационное взаимодействие всех субъектов общего электроэнергетического рынка и является заключительным актом, необходимым для полноценного запуска общего электроэнергетического рынка ЕАЭС», – отметил замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач.

12 сентября Руслан Давыдов был назначен министром по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Давыдову 63. В таможенных органах с 2008 г., более 10 лет – заместитель, первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы. С февраля 2023 г. по май 2024 г. – временно исполняющий обязанности главы ФТС России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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