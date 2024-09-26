ЕЭК утвердила требования для включения в реестр операторов электронной торговли
Евразийская экономическая комиссия утвердила требования к операторам электронной торговли, необходимые для включения в единый реестр. В частности, был определен допустимый финансовый лимит для исполнения обязанностей оператора электронной торговли по перевозке, хранению и декларированию товаров электронной торговли, сообщает пресс-служба Минэка РФ.
Лимит должен быть размером не менее 500 000 евро. ЕЭК утвердила проект соглашения о сотрудничестве в области оценки имущества между странами – участницами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Это соглашение направлено на улучшение взаимодействия между профильными ведомствами стран ЕАЭС в сфере оценочных услуг. В рамках заседания комиссии был одобрен проект «Правил информационного обмена на общем электроэнергетическом рынке ЕАЭС».
«Документ направлен на прозрачное информационное взаимодействие всех субъектов общего электроэнергетического рынка и является заключительным актом, необходимым для полноценного запуска общего электроэнергетического рынка ЕАЭС», – отметил замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач.
12 сентября Руслан Давыдов был назначен министром по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Давыдову 63. В таможенных органах с 2008 г., более 10 лет – заместитель, первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы. С февраля 2023 г. по май 2024 г. – временно исполняющий обязанности главы ФТС России.