Доля Китая в расчетах с селлерами на российских маркетплейсах снизилась на 17%

7 августа «Ведомости» со ссылкой на соответствующее письмо писали о предложении Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) ужесточить методы борьбы с незаконным оборотом товаров на маркетплейсах. Инициатива РАТЭК заключается в установлении «единой процедуры реагирования» маркетплейсов на обращения правообладателей о нарушениях их прав, интегрировании базы маркетплейсов с реестрами Роспатента для проверки обоснованности претензий, а также расширении «ответственности информационного посредника (т. е. маркетплейса. – «Ведомости»)» за реализацию контрафакта. Кроме того, ассоциация предлагает обязать маркетплейсы блокировать транзакции продавца в отношении всех товаров под брендом правообладателя, права которого были нарушены. Предлагается также регистрировать правообладателей на маркетплейсах «аналогично Таможенному реестру объектов интеллектуальной собственности», чтобы площадки могли «вести превентивную работу» и не допускать контрафакт.