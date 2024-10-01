Доля Китая в расчетах с селлерами на российских маркетплейсах снизилась на 17%
С января по август 2024 г. доля китайских банков в общих расчетах продавцов, представленных на российских маркетплейсах, снизилась до 51,1%, сократившись на 16,7% год к году (в аналогичном периоде 2023 г. показатель равнялся 67,8%). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на совместное исследование Модульбанка и центра развития и поддержки предпринимательства PRO Wildberries.
В исследовании указано, что китайские банки увеличили сроки проверки поступающих из России платежей в связи с опасениями вторичных западных санкций. Изначально ограничения распространялись, в основном, на электронику и оборудование для нефтегазовой промышленности – производимые в КНР товары, для которых необходимы американские лицензии. Теперь сложности возникли с трансграничными расчетами для закупки в Китае товаров повседневного спроса, в том числе одежды и продуктов, отмечает индивидуальный предприниматель из Хабаровска Максим Силин.
Вместе с тем, в Ozon сообщили газете, что маркетплейс напрямую работает с продавцами из КНР: оборот таких селлеров вырос во II квартале в 2,6 раза в годовом исчислении. По данным AliExpress, количество продавцов из-за границы на площадке увеличивается в основном за счет предпринимателей из Китая.
Согласно исследованию, в общем объеме трансграничных платежей продавцов российских онлайн-площадок почти втрое выросла доля Белоруссии, в четыре раза – Армении, в пять раз – Киргизии.
7 августа «Ведомости» со ссылкой на соответствующее письмо писали о предложении Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) ужесточить методы борьбы с незаконным оборотом товаров на маркетплейсах. Инициатива РАТЭК заключается в установлении «единой процедуры реагирования» маркетплейсов на обращения правообладателей о нарушениях их прав, интегрировании базы маркетплейсов с реестрами Роспатента для проверки обоснованности претензий, а также расширении «ответственности информационного посредника (т. е. маркетплейса. – «Ведомости»)» за реализацию контрафакта. Кроме того, ассоциация предлагает обязать маркетплейсы блокировать транзакции продавца в отношении всех товаров под брендом правообладателя, права которого были нарушены. Предлагается также регистрировать правообладателей на маркетплейсах «аналогично Таможенному реестру объектов интеллектуальной собственности», чтобы площадки могли «вести превентивную работу» и не допускать контрафакт.