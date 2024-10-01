Путин обсудил с Цивилевым ситуацию в топливно-энергетическом комплексе

По мнению Цивилева, ТЭК России за первое полугодие 2024 г. справился с поставленными задачами, внутренний рынок страны обеспечен всем необходимым. Россия успешно работает с экспортным направлением, несмотря на санкционное давление. При этом министр указал на проблемы, связанные с отключением электроэнергии, особенно на Юге России. Это произошло из-за большого потока туристов, высокой температуры и аварийных ситуаций, которые случались чаще обычного, пояснил Цивилев. Путин указал на изменение температурных режимов.