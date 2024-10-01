Путин обсудил с Цивилевым ситуацию в топливно-энергетическом комплексе
Президент России Владимир Путин и министр энергетики РФ Сергей Цивилев в ходе рабочей встречи обсудили ситуацию в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК). Об этом сообщается на сайте Кремля.
По мнению Цивилева, ТЭК России за первое полугодие 2024 г. справился с поставленными задачами, внутренний рынок страны обеспечен всем необходимым. Россия успешно работает с экспортным направлением, несмотря на санкционное давление. При этом министр указал на проблемы, связанные с отключением электроэнергии, особенно на Юге России. Это произошло из-за большого потока туристов, высокой температуры и аварийных ситуаций, которые случались чаще обычного, пояснил Цивилев. Путин указал на изменение температурных режимов.
«Мы проанализировали эти все случаи и приняли решение, что на юге мы будем готовиться. Вот сейчас мы готовимся к зимнему сезону, на юге будем готовиться и к летнему сезону, чтобы таких ситуаций больше не повторялось», – подчеркнул министр энергетики.
Цивилев поблагодарил президента России за поддержанные инициативы для ТЭК. Одна из них – системообразующие территориальные сетевые организации. Благодаря закону Минэнерго сможет лучше работать с аварийными ситуациями и выходить из них с минимальными потерями, отметил глава ведомства. Следующая инициатива касается майнинговой деятельности. Путин подписал закон, который ввел этот бизнес в правовое поле.
В настоящий момент Минэнерго по поручению президента РФ готовит энергетическую стратегию до 2050 г. В ее рамках появился нацпроект «Новые атомные и энергетические технологии». Цивилев попросил Путина в ближайшее время провести совещания, на которых были бы закреплены подходы к сегментам ТЭК.
26 сентября Путин в ходе выступления на форуме «Российская энергетическая неделя» поручил правительству РФ в ближайшие месяцы подготовить обновленную энергетическую стратегию. Президент также потребовал от «Газпрома» и кабмина разработать 10-летний план развития корпорации. Стратегия должна учитывать как планы по газификации регионов, так и на увеличение переработки газа внутри страны.
Путин напомнил, что в 2025 г. в России будет запущен национальный проект «Новые атомные и энергетические технологии». Одними из его главных задач станет закрепление за Россией лидерства в атомной сфере и обеспечение технологического суверенитета.