«Коммерсантъ» узнал о предложении привлечь грузоотправителей к строительству ВСМ

Президент России Владимир Путин дал старт строительству ВСМ Москва – Санкт-Петербург 14 марта. Протяженность новой ветки составит 680 км. Составы будут двигаться по ней со скоростью от 200 до 400 км в час, что сократит время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом до 2 часов 15 минут. Ожидается, что магистраль будет запущена в 2028 г.