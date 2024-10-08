«Коммерсантъ» узнал о предложении привлечь грузоотправителей к строительству ВСМ
В Минтрансе 4 октября обсуждалось предложение привлечь грузоотправителей в уставный капитал АО «УК ВСМ Две столицы» – компании-учредителя концессионера строительства ВСМ Москва – Санкт-Петербург ООО «ВСМ Две столицы». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.
В обмен грузоотправитель может получить приоритет при провозе грузов в сообщении с портами Северо-Запада, отмечает газета. Источник уточнил, что акционер в случае необходимости сможет перепродать долю, а вместе с ней и приоритетное право.
Кроме того, если грузоотправители все-таки выкупят 5,8% головной компании концессионера, то с 2045 по 2064 г. на них придется около 600 руб. дивидендов. Всего за этот период акционеры АО «УК ВСМ Две столицы» должны суммарно получить 10,4 трлн руб.
Среди других основных акционеров АО «УК ВСМ Две столицы» – ГУП «Московский метрополитен», ОАО РЖД и субъекты РФ. По словам источника газеты, доля первого может составить 51,7% (взнос около 170 млрд руб.). РЖД и регионам достанутся 26,9% и 15,5% АО (будет привлечено 88 млрд руб. и 51 млрд руб.) соответственно. Еще 10 млн руб. (доля 0,0031%) символически вложит в уставный капитал управляющая компания ЗАО «Лидер».
Президент России Владимир Путин дал старт строительству ВСМ Москва – Санкт-Петербург 14 марта. Протяженность новой ветки составит 680 км. Составы будут двигаться по ней со скоростью от 200 до 400 км в час, что сократит время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом до 2 часов 15 минут. Ожидается, что магистраль будет запущена в 2028 г.