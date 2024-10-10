Объем продаж IKEA в 2024 финансовом году сократился на 5,3%
Шведский ритейлер IKEA по итогам финансового 2024 г., который окончился 31 августа, сократил розничные продажи на 5,3% до 45,1 млрд евро, сообщает компания на своем сайте.
Падение продаж ритейлер объяснил снижением цен. При этом результат считают приемлемым на фоне трудностей в мировой экономике и сокращения рынка товаров для дома. IKEA отметила тенденцию к росту онлайн-продаж, которые составили 26% от всех продаж IKEA за период фингода.
«В 2024 фингоду мы существенно снизили цены на всех 63 рынках, сделав продукцию IKEA более доступной для многих людей», – заявил главный исполнительный директор Inter IKEA Group Йон Абрахамссон Ринг.
В компании уточнили, что количество посетителей магазинов увеличилось на 4,5%, онлайн-покупателей – на 21%. IKEA за минувший год открыла 56 магазинов.
В марте 2022 г. IKEA временно закрыла магазины в России на фоне спецоперации на Украине, логистических проблем и санкций. В середине июня того же года стало известно, что компания ищет покупателей на свои четыре завода в стране, сокращает сотрудников и распродает остатки товаров. Покупателями заводов стали специализирующаяся на кухонных столешницах и фасадах Slotex, а также «Лузалес».