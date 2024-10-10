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Объем продаж IKEA в 2024 финансовом году сократился на 5,3%

Ведомости

Шведский ритейлер IKEA по итогам финансового 2024 г., который окончился 31 августа, сократил розничные продажи на 5,3% до 45,1 млрд евро, сообщает компания на своем сайте.

Падение продаж ритейлер объяснил снижением цен. При этом результат считают приемлемым на фоне трудностей в мировой экономике и сокращения рынка товаров для дома. IKEA отметила тенденцию к росту онлайн-продаж, которые составили 26% от всех продаж IKEA за период фингода.

«В 2024 фингоду мы существенно снизили цены на всех 63 рынках, сделав продукцию IKEA более доступной для многих людей», – заявил главный исполнительный директор Inter IKEA Group Йон Абрахамссон Ринг.

В компании уточнили, что количество посетителей магазинов увеличилось на 4,5%, онлайн-покупателей – на 21%. IKEA за минувший год открыла 56 магазинов.

В марте 2022 г. IKEA временно закрыла магазины в России на фоне спецоперации на Украине, логистических проблем и санкций. В середине июня того же года стало известно, что компания ищет покупателей на свои четыре завода в стране, сокращает сотрудников и распродает остатки товаров. Покупателями заводов стали специализирующаяся на кухонных столешницах и фасадах Slotex, а также «Лузалес».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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