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Финский Fortum и датская Vestas урегулировали спор по бизнесу в России

Ведомости

Финская энергетическая компания Fortum урегулировала спор с датским производителем ветрогенераторов Vestas по бизнесу в России, сообщается на сайте Fortum. Стороны отказались от взаимных претензий.

«Финансовые последствия соглашения будут учтены как пункты, влияющие на сопоставимость, в финансовых отчетах Fortum за IV квартал 2024 г. Соглашением об урегулировании спора будет прекращено ранее начатое арбитражное разбирательство в Международной торговой палате», – говорится в заявлении Fortum.

До урегулирования спора Fortum требовал порядка 200 млн евро в качестве компенсации за проекты ветряных электростанций для РФ, которые датский производитель турбин прекратил поставлять из-за западных санкций. После начала спецоперации Vestas объявила, что приостановит заказ турбин мощностью 253 МВт для четырех проектов, которые российская структура Fortum (Fortum WEDF) заказала в сентябре 2021 г.

Летом 2022 г. сделка по продаже российских активов финской Fortum – генкомпании «Фортум» (98,25%) – была приостановлена. К тому моменту был завершен прием заявок от потенциальных покупателей, в их числе – АФК «Система», «Газпромбанк» и Invest AG бизнесменов Александра Абрамова и Александра Фролова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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