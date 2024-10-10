Финский Fortum и датская Vestas урегулировали спор по бизнесу в России
Финская энергетическая компания Fortum урегулировала спор с датским производителем ветрогенераторов Vestas по бизнесу в России, сообщается на сайте Fortum. Стороны отказались от взаимных претензий.
«Финансовые последствия соглашения будут учтены как пункты, влияющие на сопоставимость, в финансовых отчетах Fortum за IV квартал 2024 г. Соглашением об урегулировании спора будет прекращено ранее начатое арбитражное разбирательство в Международной торговой палате», – говорится в заявлении Fortum.
До урегулирования спора Fortum требовал порядка 200 млн евро в качестве компенсации за проекты ветряных электростанций для РФ, которые датский производитель турбин прекратил поставлять из-за западных санкций. После начала спецоперации Vestas объявила, что приостановит заказ турбин мощностью 253 МВт для четырех проектов, которые российская структура Fortum (Fortum WEDF) заказала в сентябре 2021 г.
Летом 2022 г. сделка по продаже российских активов финской Fortum – генкомпании «Фортум» (98,25%) – была приостановлена. К тому моменту был завершен прием заявок от потенциальных покупателей, в их числе – АФК «Система», «Газпромбанк» и Invest AG бизнесменов Александра Абрамова и Александра Фролова.