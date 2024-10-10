Финский Fortum и датская Vestas урегулировали спор по бизнесу в России

До урегулирования спора Fortum требовал порядка 200 млн евро в качестве компенсации за проекты ветряных электростанций для РФ, которые датский производитель турбин прекратил поставлять из-за западных санкций. После начала спецоперации Vestas объявила, что приостановит заказ турбин мощностью 253 МВт для четырех проектов, которые российская структура Fortum (Fortum WEDF) заказала в сентябре 2021 г.