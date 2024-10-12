Лукашенко заявил о договоренности с «Роснефтью» изучить недра Гомельской области
«Мы договорились с руководителем "Роснефти", что мы "пощупаем" серьезно территории Гомельской области. И мы обязательно найдем там нефть (в советские времена скважины пробурили и бросили). И мы эти деньги направим на развитие нашей Гомельщины», – сказал глава государства.
25 июля Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным на острове Валаам на Ладожском озере обсудил утилизационный сбор и поставки нефти. Глава республики рассказывал также, что Минск сейчас получает нефть, основным поставщиком которой является российская компания, по предоплате.
В конце июля Лукашенко провел телефонный разговор с главным исполнительным директором «Роснефти» Игорем Сечиным, стороны обсудили перспективы сотрудничества Белоруссии с российской компанией.