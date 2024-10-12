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Лукашенко заявил о договоренности с «Роснефтью» изучить недра Гомельской области

Ведомости

Белоруссия договорилась с компанией «Роснефть» изучить недра Гомельской области, сообщил президент республики Александр Лукашенко. Его слова приводит агентство «БелТА».

«Мы договорились с руководителем "Роснефти", что мы "пощупаем" серьезно территории Гомельской области. И мы обязательно найдем там нефть (в советские времена скважины пробурили и бросили). И мы эти деньги направим на развитие нашей Гомельщины», – сказал глава государства.

25 июля Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным на острове Валаам на Ладожском озере обсудил утилизационный сбор и поставки нефти. Глава республики рассказывал также, что Минск сейчас получает нефть, основным поставщиком которой является российская компания, по предоплате.

В конце июля Лукашенко провел телефонный разговор с главным исполнительным директором «Роснефти» Игорем Сечиным, стороны обсудили перспективы сотрудничества Белоруссии с российской компанией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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