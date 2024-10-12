Лукашенко заявил о договоренности с «Роснефтью» изучить недра Гомельской области

«Мы договорились с руководителем "Роснефти", что мы "пощупаем" серьезно территории Гомельской области. И мы обязательно найдем там нефть (в советские времена скважины пробурили и бросили). И мы эти деньги направим на развитие нашей Гомельщины», – сказал глава государства.