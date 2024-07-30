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Лукашенко обсудил по телефону с Сечиным перспективы сотрудничества

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор с главным исполнительным директором «Роснефти» Игорем Сечиным. Об этом сообщает близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул первого».

Утверждается, что Лукашенко и Сечин обсудили перспективы сотрудничества Белоруссии с российской компанией.

25 июля президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились на острове Валаам на Ладожском озере. На встрече обсуждались новая формула ценообразования на нефть, утилизационный сбор и предоплата за нефть. На совещании 29 июля Лукашенко заявил, что в течение нескольких дней направит Путину письмо «с изложением сути этих трех вопросов». По его словам, лидеры двух стран нашли взаимопонимание по всем вопросам.

В частности, российский лидер указал, по словам президента Белоруссии, на то, что Минск получает нефть, основным поставщиком которой является «Роснефть», по предоплате. По словам Лукашенко, Путин заявил, что страны «всю жизнь работали без предоплаты», а значит, смогут работать так и дальше.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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