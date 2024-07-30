Лукашенко обсудил по телефону с Сечиным перспективы сотрудничества

25 июля президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились на острове Валаам на Ладожском озере. На встрече обсуждались новая формула ценообразования на нефть, утилизационный сбор и предоплата за нефть. На совещании 29 июля Лукашенко заявил, что в течение нескольких дней направит Путину письмо «с изложением сути этих трех вопросов». По его словам, лидеры двух стран нашли взаимопонимание по всем вопросам.