Rheinmetall и Leonardo создают совместное предприятие для производства техники

Совместное предприятие получило название Leonardo Rheinmetall Military Vehicles (LRMV). Оно ориентируется на потенциальные заказы, общая сумма которых составляет до 50 млрд евро. Ожидается, что первые контракты на производство БМП и танков LRMV заключит с правительством Италии. В них предположительно войдут 1050 машин Lynx с поставками с 2027 по 2040 г., а также 132 танка Panther с поставками с 2027 по 2035 г.