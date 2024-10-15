Rheinmetall и Leonardo создают совместное предприятие для производства техники
Немецкая компания Rheinmetall и итальянская Leonardo договорились о создании совместного предприятия по производству боевых машин пехоты (БМП) и танков, сообщает The Wall Street Journal.
Совместное предприятие получило название Leonardo Rheinmetall Military Vehicles (LRMV). Оно ориентируется на потенциальные заказы, общая сумма которых составляет до 50 млрд евро. Ожидается, что первые контракты на производство БМП и танков LRMV заключит с правительством Италии. В них предположительно войдут 1050 машин Lynx с поставками с 2027 по 2040 г., а также 132 танка Panther с поставками с 2027 по 2035 г.
По словам гендиректора Rheinmetall Армина Паппергера, оборонные группы надеются, что после фазы наращивания объемов годовой доход СП составит от 2 млрд до 4 млрд евро. WSJ отмечает, что после новостей о создании совместного предприятия акции Rheinmetall на европейских дневных торгах выросли на 0,7%, в то время как акции Leonardo остались на прежнем уровне.
Компании намерены создать СП к I кварталу 2025 г. Его штаб-квартира будет располагаться в Риме. Генеральный директор и председатель LRMV будут иметь равные полномочия и меняться каждые три года. Первого гендиректора назначат из команды Leonardo, а первого председателя – из Rheinmetall.