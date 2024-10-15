Газета
Телеграм
Подкаст
/ Бизнес

Rheinmetall и Leonardo создают совместное предприятие для производства техники

Ведомости

Немецкая компания Rheinmetall и итальянская Leonardo договорились о создании совместного предприятия по производству боевых машин пехоты (БМП) и танков, сообщает The Wall Street Journal.

Совместное предприятие получило название Leonardo Rheinmetall Military Vehicles (LRMV). Оно ориентируется на потенциальные заказы, общая сумма которых составляет до 50 млрд евро. Ожидается, что первые контракты на производство БМП и танков LRMV заключит с правительством Италии. В них предположительно войдут 1050 машин Lynx с поставками с 2027 по 2040 г., а также 132 танка Panther с поставками с 2027 по 2035 г.

По словам гендиректора Rheinmetall Армина Паппергера, оборонные группы надеются, что после фазы наращивания объемов годовой доход СП составит от 2 млрд до 4 млрд евро. WSJ отмечает, что после новостей о создании совместного предприятия акции Rheinmetall на европейских дневных торгах выросли на 0,7%, в то время как акции Leonardo остались на прежнем уровне.

Компании намерены создать СП к I кварталу 2025 г. Его штаб-квартира будет располагаться в Риме. Генеральный директор и председатель LRMV будут иметь равные полномочия и меняться каждые три года. Первого гендиректора назначат из команды Leonardo, а первого председателя – из Rheinmetall.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных