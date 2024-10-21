Бельгия возобновила поставки российского СПГ в преддверии запрета в 2025 году
Бельгия возобновила поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в преддверии запрета в 2025 г. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
В конце октября суда LNG Dubhe и LNG Phecda должны разгрузить российский СПГ в бельгийском порту Зебрюгге. Отмечается, что это первые поставки топлива с завода «Ямал СПГ» с августа.
Евросоюз (ЕС) запретит поставки российского СПГ в европейские порты с марта 2025 г. Ряд стран - членов ЕС, в том числе Франция и Бельгия, призывают к более строгому отслеживанию поставок, чтобы постепенно отказаться от российского СПГ.
По данным европейской статистики, Испания и Бельгия в 2023 г. импортировали 70% СПГ, поставленного Россией в страны ЕС. Третье место по объему поставок заняли Нидерланды.
Испания закупила в прошлом году 5,24 млрд куб. м СПГ, нарастив импорт на 5%. Россия поставила в Бельгию в 1,7 раза больше газа, чем годом ранее, – 3,82 млрд куб. м. Нидерланды импортировали 2,1 млрд куб. м СПГ, при этом годовой объем поставок уменьшился в 1,9 раза.
21 мая Совет ЕС утвердил реформу газового рынка, в рамках которой планируется разрешить странам приостанавливать с 2026 г. поставки природного газа из России и Белоруссии. Согласно документу, Еврокомиссия с 2026 г. должна иметь возможность исключать поставки природного газа и СПГ из России и Белоруссии на срок до одного года.