Бельгия возобновила поставки российского СПГ в преддверии запрета в 2025 году

21 мая Совет ЕС утвердил реформу газового рынка, в рамках которой планируется разрешить странам приостанавливать с 2026 г. поставки природного газа из России и Белоруссии. Согласно документу, Еврокомиссия с 2026 г. должна иметь возможность исключать поставки природного газа и СПГ из России и Белоруссии на срок до одного года.