РБК: крупный бизнес намерен перенести выплату годовых премий на декабрь
По данным агентства, в консалтинговой компании Ward Howell также фиксируют тренд на перенос премий во многих крупных организациях. Председатель совета директоров кадровой группы TopContact Артур Шамилов сообщил, что такая мера планируется примерно в 25-30% компаний, этот показатель может увеличиться к концу года. Эксперт считает, что прежде всего речь идет о крупных компаниях частного сектора, так как госорганизации привязаны к фиксации результатов 2023 г.
Партнер МЭФ Legal Вадим Зарипов напомнил, что опыт переноса выплат годовых премий на более ранние сроки уже был, например, в конце 2020 г., когда вводилась 15%-ная ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
12 июля президент России Владимир Путин подписал закон о введении прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Документ предусматривает пять ступеней в шкале ставок НДФЛ. Минимальной ставкой станет 13% для доходов до 2,4 млн руб., после идут ставки 15% и 18% для доходов до 5 млн руб. и 20 млн руб. в год соответственно. Доход до 50 млн руб. будет облагаться ставкой в 20%. Максимальная ставка составит 22%, она применяется для доходов свыше 50 млн руб. Кроме того, согласно документу, на 5% повышается налог на прибыль для компаний, которые применяют общую ставку, – он достигнет 25%.