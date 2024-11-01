РБК: крупный бизнес намерен перенести выплату годовых премий на декабрь

12 июля президент России Владимир Путин подписал закон о введении прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Документ предусматривает пять ступеней в шкале ставок НДФЛ. Минимальной ставкой станет 13% для доходов до 2,4 млн руб., после идут ставки 15% и 18% для доходов до 5 млн руб. и 20 млн руб. в год соответственно. Доход до 50 млн руб. будет облагаться ставкой в 20%. Максимальная ставка составит 22%, она применяется для доходов свыше 50 млн руб. Кроме того, согласно документу, на 5% повышается налог на прибыль для компаний, которые применяют общую ставку, – он достигнет 25%.