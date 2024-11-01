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РБК: крупный бизнес намерен перенести выплату годовых премий на декабрь

Ведомости

Российские компании из разных секторов экономики рассматривают вопрос выплаты годовых премий и бонусов работников в декабре, а не в начале 2025 г., чтобы к ним не была применена обновленная система налогообложения. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в двух крупных компаниях.

По данным агентства, в консалтинговой компании Ward Howell также фиксируют тренд на перенос премий во многих крупных организациях. Председатель совета директоров кадровой группы TopContact Артур Шамилов сообщил, что такая мера планируется примерно в 25-30% компаний, этот показатель может увеличиться к концу года. Эксперт считает, что прежде всего речь идет о крупных компаниях частного сектора, так как госорганизации привязаны к фиксации результатов 2023 г.

Партнер МЭФ Legal Вадим Зарипов напомнил, что опыт переноса выплат годовых премий на более ранние сроки уже был, например, в конце 2020 г., когда вводилась 15%-ная ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

12 июля президент России Владимир Путин подписал закон о введении прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Документ предусматривает пять ступеней в шкале ставок НДФЛ. Минимальной ставкой станет 13% для доходов до 2,4 млн руб., после идут ставки 15% и 18% для доходов до 5 млн руб. и 20 млн руб. в год соответственно. Доход до 50 млн руб. будет облагаться ставкой в 20%. Максимальная ставка составит 22%, она применяется для доходов свыше 50 млн руб. Кроме того, согласно документу, на 5% повышается налог на прибыль для компаний, которые применяют общую ставку, – он достигнет 25%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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