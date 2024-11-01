Bloomberg: с начала года богатейшие россияне заработали более $37 млрд

Всего в список вошли 25 россиян. Наибольший прирост с начала года зафиксирован у председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина – $4,81 млрд, его состояние увеличилось до $28,8 млрд. За тот же период основатель «Северстали» Алексей Мордашов заработал $4,75 млрд, его состояние достигло до $25,6 млрд. У бывшего бенефициара компаний «Еврохим» и СУЭК Андрея Мельниченко с начала года прибавилось $4,2 млрд, а всего, по оценке агентства, у него $23 млрд.