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Bloomberg: с начала года богатейшие россияне заработали более $37 млрд

Ведомости

Богатейшие бизнесмены России с начала года увеличили свое состояние более чем на $37 млрд. Это следует из опубликованного агентством Bloomberg ежедневного рейтинга самых богатых людей мира «Индекса миллиардеров».

Всего в список вошли 25 россиян. Наибольший прирост с начала года зафиксирован у председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина – $4,81 млрд, его состояние увеличилось до $28,8 млрд. За тот же период основатель «Северстали» Алексей Мордашов заработал $4,75 млрд, его состояние достигло до $25,6 млрд. У бывшего бенефициара компаний «Еврохим» и СУЭК Андрея Мельниченко с начала года прибавилось $4,2 млрд, а всего, по оценке агентства, у него $23 млрд.

У основательницы Wildberries Татьяны Ким прирост составил $2,13 млрд (всего $7,63 млрд), а у создателя Telegram Павла Дурова – $47 млн (всего $9,2 млрд).

По данным Bloomberg, наибольшие убытки в размере $6,46 млрд понес основатель и совладелец USM (в число активов группы входят «Металлоинвест», «Мегафон», «Удоканская медь» и «Аккерманн цемент») Алишер Усманов, его состояние уменьшилось на $6,46 млрд до $14,6 млрд. Владелец инвестгруппы Volga Group Геннадий Тимченко потерял $3,08 млрд, всего его состояние оценивается в $11,1 млрд.

В декабре агентство Bloomberg сообщало, что совокупное состояние 500 богатейших людей в 2023 г. выросло на $1,5 трлн после сокращения годом ранее на $1,4 трлн. Состояние технологических миллиардеров выросло на 48%, или на $658 млрд, чему поспособствовал ажиотаж вокруг развития искусственного интеллекта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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