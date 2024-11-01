Bloomberg: с начала года богатейшие россияне заработали более $37 млрд
Богатейшие бизнесмены России с начала года увеличили свое состояние более чем на $37 млрд. Это следует из опубликованного агентством Bloomberg ежедневного рейтинга самых богатых людей мира «Индекса миллиардеров».
Всего в список вошли 25 россиян. Наибольший прирост с начала года зафиксирован у председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина – $4,81 млрд, его состояние увеличилось до $28,8 млрд. За тот же период основатель «Северстали» Алексей Мордашов заработал $4,75 млрд, его состояние достигло до $25,6 млрд. У бывшего бенефициара компаний «Еврохим» и СУЭК Андрея Мельниченко с начала года прибавилось $4,2 млрд, а всего, по оценке агентства, у него $23 млрд.
У основательницы Wildberries Татьяны Ким прирост составил $2,13 млрд (всего $7,63 млрд), а у создателя Telegram Павла Дурова – $47 млн (всего $9,2 млрд).
По данным Bloomberg, наибольшие убытки в размере $6,46 млрд понес основатель и совладелец USM (в число активов группы входят «Металлоинвест», «Мегафон», «Удоканская медь» и «Аккерманн цемент») Алишер Усманов, его состояние уменьшилось на $6,46 млрд до $14,6 млрд. Владелец инвестгруппы Volga Group Геннадий Тимченко потерял $3,08 млрд, всего его состояние оценивается в $11,1 млрд.
В декабре агентство Bloomberg сообщало, что совокупное состояние 500 богатейших людей в 2023 г. выросло на $1,5 трлн после сокращения годом ранее на $1,4 трлн. Состояние технологических миллиардеров выросло на 48%, или на $658 млрд, чему поспособствовал ажиотаж вокруг развития искусственного интеллекта.