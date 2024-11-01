Суточная добыча нефти в Ливии достигла рекордного уровня
Суточная добыча нефти в Ливии достигла рекордного уровня за последние 12 лет. Об этом сообщил премьер-министр Ливии Абдельхамид Дбейба, пишет Anadolu Ajansi.
По его словам, сейчас уровень производства составляет 1,3 млн барр./сутки. Это достижение является частью стратегии по развитию нефтяного сектора Ливии, предполагающей увеличение добычи до 2 млн барр./день к концу следующего года. Рост производства нефти поможет укрепить ливийский динар по отношению к иностранным валютам и поспособствует стабилизизации национальной экономики, уточнил министр.
В августе правительство, сформированное на востоке Ливии, объявило о приостановке добычи нефти в этой части страны и введении форс-мажора на всех месторождениях. Восточное правительство Ливии заявило, что полностью прекратит добычу и экспорт нефти, после того как его конкурент в лице правительства Абделхамида Дбейбы в Триполи сменил руководство ЦБ.
В Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое работает при поддержке ООН, его возглавляет Дбейба. Базируется в Триполи. Второе – наделенное полномочиями палатой представителей – базируется в Бенгази, им руководит Усама Хаммад.