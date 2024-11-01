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Суточная добыча нефти в Ливии достигла рекордного уровня

Ведомости

Суточная добыча нефти в Ливии достигла рекордного уровня за последние 12 лет. Об этом сообщил премьер-министр Ливии Абдельхамид Дбейба, пишет Anadolu Ajansi.

По его словам, сейчас уровень производства составляет 1,3 млн барр./сутки. Это достижение является частью стратегии по развитию нефтяного сектора Ливии, предполагающей увеличение добычи до 2 млн барр./день к концу следующего года. Рост производства нефти поможет укрепить ливийский динар по отношению к иностранным валютам и поспособствует стабилизизации национальной экономики, уточнил министр.

В августе правительство, сформированное на востоке Ливии, объявило о приостановке добычи нефти в этой части страны и введении форс-мажора на всех месторождениях. Восточное правительство Ливии заявило, что полностью прекратит добычу и экспорт нефти, после того как его конкурент в лице правительства Абделхамида Дбейбы в Триполи сменил руководство ЦБ.

В Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое работает при поддержке ООН, его возглавляет Дбейба. Базируется в Триполи. Второе – наделенное полномочиями палатой представителей – базируется в Бенгази, им руководит Усама Хаммад.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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