Суточная добыча нефти в Ливии достигла рекордного уровня

В августе правительство, сформированное на востоке Ливии, объявило о приостановке добычи нефти в этой части страны и введении форс-мажора на всех месторождениях. Восточное правительство Ливии заявило, что полностью прекратит добычу и экспорт нефти, после того как его конкурент в лице правительства Абделхамида Дбейбы в Триполи сменил руководство ЦБ.