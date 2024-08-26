На востоке Ливии приостановили добычу нефти
Правительство, сформированное на востоке Ливии, объявило о приостановке добычи нефти в этой части страны, а также о введении форс-мажора на всех месторождениях, сообщает Bloomberg.
«Ливийское правительство объявляет форс-мажор на всех месторождениях, портах, нефтяных организациях и предприятиях и приостановку добычи и экспорта нефти до дальнейшего уведомления», – говорится в заявлении правительства в Бенгази.
Восточное правительство Ливии заявило, что полностью прекратит добычу и экспорт нефти, после того как его конкурент, в лице правительства Абделхамида Дбейбы в Триполи, сменил руководство центрального банка. Как пишет агентство, на фоне новости о прекращении добычи, цены на нефть марки Brent подскочили на 2,2% и превысили $80 за баррель.
В Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое работает при поддержке ООН, его возглавляет Дбейба. Базируется в Триполи. Второе – наделенное полномочиями палатой представителей – базируется в Бенгази, им руководит Усама Хаммад.
18 августа центральный банк Ливии в Триполи заявил, что прекратит все операции и не возобновит работу, пока не будет освобожден глава отдела информационных технологий. Как рассказал банк, Мусаба Муслима похитила неизвестная сторона.