На востоке Ливии приостановили добычу нефти

Восточное правительство Ливии заявило, что полностью прекратит добычу и экспорт нефти, после того как его конкурент, в лице правительства Абделхамида Дбейбы в Триполи, сменил руководство центрального банка. Как пишет агентство, на фоне новости о прекращении добычи, цены на нефть марки Brent подскочили на 2,2% и превысили $80 за баррель.