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РСПП назвал основной проблемой для бизнеса в России неплатежи контрагентов

Ведомости

Основной проблемой для бизнеса в России в III квартале 2024 г. стали неплатежи со стороны контрагентов, говорится в подготовленном Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) мониторинге состояния экономики и деятельности компаний.

«36,6% респондентов сообщили, что именно несоблюдение обязательств по выплате средств ограничивало работу организации. В прошлый отчетный период доля этого варианта была существенно ниже – она составляла 22,1%», – отметили в РСПП.

При этом санкции западных стран негативно сказались на работе 16,4% фирм, по сравнению со II кварталом их доля стала меньше примерно на 5 п. п. Невыполнение обязательств ограничивало деятельность 11% опрошенных предприятий.

По данным исследования, о продолжающемся ухудшении условий поставок сырья заявили 23,3% организаций.

В РСПП добавили, что отсутствие нового оборудования и технологий из-за ограничения импорта, недостаток оборотных средств и валютная нестабильность ухудшали деятельность более пятой части опрошенных (21,9%). Чуть реже – в 20,5% случаев – компании жаловались на блокировку международных платежей с иностранными контрагентами.

8 октября «Ведомости» писали о предложении РСПП признавать долги иностранных компаний перед российскими организациями безнадежными, если выплатить их невозможно из-за санкций. Глава РСПП Александр Шохин подготовил соответствующее письмо на имя председателя правительства Михаила Мишустина. Согласно инициативе РСПП, Минфин должен будет внести в п. 2 ст. 266 Налогового кодекса такую поправку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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