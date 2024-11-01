РСПП назвал основной проблемой для бизнеса в России неплатежи контрагентов
Основной проблемой для бизнеса в России в III квартале 2024 г. стали неплатежи со стороны контрагентов, говорится в подготовленном Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) мониторинге состояния экономики и деятельности компаний.
«36,6% респондентов сообщили, что именно несоблюдение обязательств по выплате средств ограничивало работу организации. В прошлый отчетный период доля этого варианта была существенно ниже – она составляла 22,1%», – отметили в РСПП.
При этом санкции западных стран негативно сказались на работе 16,4% фирм, по сравнению со II кварталом их доля стала меньше примерно на 5 п. п. Невыполнение обязательств ограничивало деятельность 11% опрошенных предприятий.
По данным исследования, о продолжающемся ухудшении условий поставок сырья заявили 23,3% организаций.
В РСПП добавили, что отсутствие нового оборудования и технологий из-за ограничения импорта, недостаток оборотных средств и валютная нестабильность ухудшали деятельность более пятой части опрошенных (21,9%). Чуть реже – в 20,5% случаев – компании жаловались на блокировку международных платежей с иностранными контрагентами.
8 октября «Ведомости» писали о предложении РСПП признавать долги иностранных компаний перед российскими организациями безнадежными, если выплатить их невозможно из-за санкций. Глава РСПП Александр Шохин подготовил соответствующее письмо на имя председателя правительства Михаила Мишустина. Согласно инициативе РСПП, Минфин должен будет внести в п. 2 ст. 266 Налогового кодекса такую поправку.