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Казахстанский Кашаган вышел на полную мощность добычи нефти после ремонта

Ведомости

Казахстанское месторождение Кашаган вышло на полную мощность добычи нефти после ремонта, сообщает «Интерфакс-Казахстан» со ссылкой на министерство энергетики Казахстана.

В ведомстве уточнили, что на полную мощность добычи нефти месторождение вышло 3 ноября.

Ремонт по подключению и вводу в эксплуатацию нового входного газосепаратора длился с 7 по 28 октября.

Из-за остановки добычи на крупнейшем месторождении минэнерго скорректировало прогноз добычи нефти с ранее планируемых 90,5 млн т до более 88 млн т.

Кашаган – одно из крупнейших в мире нефтяных месторождений, расположенное на казахстанской части шельфа Каспийского моря. Его извлекаемые запасы нефти составляют 1–2 млрд т. Кашаганское месторождение разрабатывается в рамках Северо-Каспийского проекта вместе с двумя другими месторождениями – Кайраном и Актоты. Коммерческая добыча нефти на Кашагане началась в 2016 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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