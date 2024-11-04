Казахстанский Кашаган вышел на полную мощность добычи нефти после ремонта

Кашаган – одно из крупнейших в мире нефтяных месторождений, расположенное на казахстанской части шельфа Каспийского моря. Его извлекаемые запасы нефти составляют 1–2 млрд т. Кашаганское месторождение разрабатывается в рамках Северо-Каспийского проекта вместе с двумя другими месторождениями – Кайраном и Актоты. Коммерческая добыча нефти на Кашагане началась в 2016 г.