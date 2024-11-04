Казахстанский Кашаган вышел на полную мощность добычи нефти после ремонта
Казахстанское месторождение Кашаган вышло на полную мощность добычи нефти после ремонта, сообщает «Интерфакс-Казахстан» со ссылкой на министерство энергетики Казахстана.
В ведомстве уточнили, что на полную мощность добычи нефти месторождение вышло 3 ноября.
Ремонт по подключению и вводу в эксплуатацию нового входного газосепаратора длился с 7 по 28 октября.
Из-за остановки добычи на крупнейшем месторождении минэнерго скорректировало прогноз добычи нефти с ранее планируемых 90,5 млн т до более 88 млн т.
Кашаган – одно из крупнейших в мире нефтяных месторождений, расположенное на казахстанской части шельфа Каспийского моря. Его извлекаемые запасы нефти составляют 1–2 млрд т. Кашаганское месторождение разрабатывается в рамках Северо-Каспийского проекта вместе с двумя другими месторождениями – Кайраном и Актоты. Коммерческая добыча нефти на Кашагане началась в 2016 г.