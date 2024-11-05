Дубайская Inweasta купит 100% ППФ «Страхование жизни»

Весь ключевой менеджмент компании во главе с председателем совета директоров Витом Седлачеком продолжит свою деятельность в компании. Все принципы работы, миссия и ценности пообещали сохранить. Никаких планов по слияниям или по продаже компании после сделки у Inweasta нет, она намерена развивать бизнес вместе с командой менеджмента.