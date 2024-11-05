Дубайская Inweasta купит 100% ППФ «Страхование жизни»
Инвестиционная группа Inweasta купит 100% ППФ «Страхование жизни» у чешской инвестиционно-финансовой группы PPF. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель Inweasta.
Детали сделки не разглашаются, но продажа была одобрена ЦБ РФ, ФАС России и подкомиссией правительственной комиссии по иностранным инвестициям. В последней прошел защиту стратегический план развития компании, предусматривающий сохранение рабочих мест, расширение продуктовой линейки и повышение рентабельности бизнеса.
«Компания претерпит ребрендинг в начале 2025 г., и это будет единственным значимым изменением, которое заметит рынок», – отметили в Inweasta.
Весь ключевой менеджмент компании во главе с председателем совета директоров Витом Седлачеком продолжит свою деятельность в компании. Все принципы работы, миссия и ценности пообещали сохранить. Никаких планов по слияниям или по продаже компании после сделки у Inweasta нет, она намерена развивать бизнес вместе с командой менеджмента.
Inweasta– международная инвестиционная группа со штаб-квартирой в Дубае и офисами в Гонконге, Вене и Стамбуле. Компания была учреждена экс-топ-менеджером А1 Андреем Елинсоном. Компания специализируется на инвестициях в проблемные активы на международных рынках. В частности, она занимается судебным финансированием, покупкой различных активов (ценных бумаг, предприятий, прав требования) в рамках трансграничных сделок.
Продавец PPF (ППФ) – международная инвестиционно-финансовая группа. Холдинговая компания группы – PPF Group N. V. – зарегистрирована в Амстердаме. Группа основана в 1991 г., управляет активами на 42,2 млрд евро в 25 странах мира. Собственный капитал составляет 9,13 млрд евро. Количество сотрудников – 70 000 человек. Компании группы PPF работают в ряде отраслей: банковское дело и страхование, энергетика, сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых, ритейл, недвижимость.