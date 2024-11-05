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Дубайская Inweasta купит 100% ППФ «Страхование жизни»

Ведомости

Инвестиционная группа Inweasta купит 100% ППФ «Страхование жизни» у чешской инвестиционно-финансовой группы PPF. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель Inweasta.

Детали сделки не разглашаются, но продажа была одобрена ЦБ РФ, ФАС России и подкомиссией правительственной комиссии по иностранным инвестициям. В последней прошел защиту стратегический план развития компании, предусматривающий сохранение рабочих мест, расширение продуктовой линейки и повышение рентабельности бизнеса.

«Компания претерпит ребрендинг в начале 2025 г., и это будет единственным значимым изменением, которое заметит рынок», – отметили в Inweasta.

Весь ключевой менеджмент компании во главе с председателем совета директоров Витом Седлачеком продолжит свою деятельность в компании. Все принципы работы, миссия и ценности пообещали сохранить. Никаких планов по слияниям или по продаже компании после сделки у Inweasta нет, она намерена развивать бизнес вместе с командой менеджмента.

Inweasta– международная инвестиционная группа со штаб-квартирой в Дубае и офисами в Гонконге, Вене и Стамбуле. Компания была учреждена экс-топ-менеджером А1 Андреем Елинсоном. Компания специализируется на инвестициях в проблемные активы на международных рынках. В частности, она занимается судебным финансированием, покупкой различных активов (ценных бумаг, предприятий, прав требования) в рамках трансграничных сделок.

Продавец PPF (ППФ) – международная инвестиционно-финансовая группа. Холдинговая компания группы – PPF Group N. V. – зарегистрирована в Амстердаме. Группа основана в 1991 г., управляет активами на 42,2 млрд евро в 25 странах мира. Собственный капитал составляет 9,13 млрд евро. Количество сотрудников – 70 000 человек. Компании группы PPF работают в ряде отраслей: банковское дело и страхование, энергетика, сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых, ритейл, недвижимость.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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