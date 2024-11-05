Wildberries запустил экспресс-доставку еще в шести городах
Wildberries запустил экспресс-доставку еще в шести крупных городах страны – Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Ростове-на-Дону, сообщили в пресс-службе маркетплейса.
В новых городах «Экспресс-доставка» пока доступна только в мобильном приложении маркетплейса, позднее появится и на сайте.
В компании пояснили, что услуга работает по модели продаж «Витрина-экспресс». При ней продавец использует маркетплейс в качестве витрины своих товаров и может сам отправлять их клиентам в срок до четырех часов.
До этого воспользоваться разделом могли жители из Москвы, Санкт-Петербурга и Владимирской области.