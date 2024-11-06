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«МТС линк» объявил о приобретении разработчика Vinteo

Ведомости

Компания «Вебинар» (торговая марка «МТС линк») приобрела 51% предприятия Vinteo. Целью сделки стало расширение предложения «МТС линк» в области серверных решений для видеоконференцсвязи (ВКС), для Vinteo слияние – это возможность стать более известным брендом, сообщили в пресс-службе «МТС линка».

При этом Vinteo продолжит работу в прежнем составе, реализация разработок организации будет по-прежнему осуществляться через собственный партнерский канал.

«Вебинар» рассчитывает, что экспертиза Vinteo в области on-premise решений для ВКС позволит улучшить предложение «МТС линк» для компаний Enterprise-сегмента. В частности, расширится функциональность, повысится качество передаваемого изображения при подключении из переговорных комнат.

«Vinteo - один из сильнейших в России игроков рынка ВКС on-premise. Мы объединяем наши компетенции, чтобы создать предложение, отвечающее запросам самых требовательных корпоративных заказчиков», - отметил гендиректор «МТС линк» Владимир Урбанский.

10 июня «Ведомости» писали, что российские сервисы «МТС линк», «Контур.Толк» и Trueconf стали лидерами рейтинга облачных платформ ВКС по стабильности работы, обогнав американские сервисы Teams и Zoom. Аналитики подсчитали данные по 100-балльному рейтингу. Согласно ему, «МТС линк» от МТС набрал 98 баллов, «Контур.Толк» от «СКБ контур» 95 баллов, а Trueconf от «Труконф» – 91 балл.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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