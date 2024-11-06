«МТС линк» объявил о приобретении разработчика Vinteo
Компания «Вебинар» (торговая марка «МТС линк») приобрела 51% предприятия Vinteo. Целью сделки стало расширение предложения «МТС линк» в области серверных решений для видеоконференцсвязи (ВКС), для Vinteo слияние – это возможность стать более известным брендом, сообщили в пресс-службе «МТС линка».
При этом Vinteo продолжит работу в прежнем составе, реализация разработок организации будет по-прежнему осуществляться через собственный партнерский канал.
«Вебинар» рассчитывает, что экспертиза Vinteo в области on-premise решений для ВКС позволит улучшить предложение «МТС линк» для компаний Enterprise-сегмента. В частности, расширится функциональность, повысится качество передаваемого изображения при подключении из переговорных комнат.
«Vinteo - один из сильнейших в России игроков рынка ВКС on-premise. Мы объединяем наши компетенции, чтобы создать предложение, отвечающее запросам самых требовательных корпоративных заказчиков», - отметил гендиректор «МТС линк» Владимир Урбанский.
10 июня «Ведомости» писали, что российские сервисы «МТС линк», «Контур.Толк» и Trueconf стали лидерами рейтинга облачных платформ ВКС по стабильности работы, обогнав американские сервисы Teams и Zoom. Аналитики подсчитали данные по 100-балльному рейтингу. Согласно ему, «МТС линк» от МТС набрал 98 баллов, «Контур.Толк» от «СКБ контур» 95 баллов, а Trueconf от «Труконф» – 91 балл.