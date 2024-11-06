«МТС линк» объявил о приобретении разработчика Vinteo

10 июня «Ведомости» писали, что российские сервисы «МТС линк», «Контур.Толк» и Trueconf стали лидерами рейтинга облачных платформ ВКС по стабильности работы, обогнав американские сервисы Teams и Zoom. Аналитики подсчитали данные по 100-балльному рейтингу. Согласно ему, «МТС линк» от МТС набрал 98 баллов, «Контур.Толк» от «СКБ контур» 95 баллов, а Trueconf от «Труконф» – 91 балл.