РБК: российские сервисы видеосвязи обогнали Zoom и Teams по стабильности работы

В ноябре прошлого года «Ведомости» со ссылкой на данные компании – разработчика отечественного ПО – НОТА (холдинг Т1) писали, что российский сегмент сервисов видео-конференц-связи может вырасти на 19% и достигнуть $40 млн по итогам 2023 г. В 2022 г. он составлял $33,5 млн, что было на 17% больше, чем в 2021 г.