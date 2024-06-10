РБК: российские сервисы видеосвязи обогнали Zoom и Teams по стабильности работы
Показатель стабильности работы определялся следующим образом: десять человек с включенными камерами и микрофонами общались в разных условиях подключения интернета – от публичных Wi-Fi в кафе до движущегося закрытого лифта. В 80% случаев подключение производилось через мобильный интернет. Под стабильностью работы аналитики понимают способность платформы обеспечить проведение онлайн-встречи в любой момент времени в изменяющихся условиях и с любого устройства.
В ноябре прошлого года «Ведомости» со ссылкой на данные компании – разработчика отечественного ПО – НОТА (холдинг Т1) писали, что российский сегмент сервисов видео-конференц-связи может вырасти на 19% и достигнуть $40 млн по итогам 2023 г. В 2022 г. он составлял $33,5 млн, что было на 17% больше, чем в 2021 г.
Отмечалось, что в 2022 г. активнее всего ВКС-платформы внедряли в госсекторе (21%), сфере образования (15%) и IT-компании (8%). В телекомотрасли такие сервисы в 2022 г. внедрило лишь 2,8% компаний. Наименее активно на платформы для онлайн-встреч переходили космическая отрасль и ювелирная промышленность (менее 1% в каждой).
Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков прогнозировал, что темпы роста рынка ВКС в ближайшие годы будут снижаться и составят 10-15% в год, так как госкомпании – основной потребитель – в основной массе уже перешли на импортозамещенные решения.