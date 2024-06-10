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РБК: российские сервисы видеосвязи обогнали Zoom и Teams по стабильности работы

Ведомости

Российские сервисы «МТС линк», «Контур.Толк» и Trueconf стали лидерами рейтинга облачных платформ видео-конференц-связи (ВКС) по стабильности работы. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование J’son & Partners Consulting.

Аналитики подсчитали данные по 100-балльному рейтингу. Согласно ему, «МТС линк» от МТС набрал 98 баллов, «Контур.Толк» от «СКБ контур» 95 баллов, а Trueconf от «Труконф» – 91 балл.

Американские сервисы Teams от Microsoft и Zoom набрали по 89 и 86 баллов соответственно. Те же результаты были зафиксированы у «Яндекс.Телемост» и SberJazz от «Сбера», DION от холдинга Т1 и VK Teams.

Показатель стабильности работы определялся следующим образом: десять человек с включенными камерами и микрофонами общались в разных условиях подключения интернета – от публичных Wi-Fi в кафе до движущегося закрытого лифта. В 80% случаев подключение производилось через мобильный интернет. Под стабильностью работы аналитики понимают способность платформы обеспечить проведение онлайн-встречи в любой момент времени в изменяющихся условиях и с любого устройства.

В ноябре прошлого года «Ведомости» со ссылкой на данные компании – разработчика отечественного ПО – НОТА (холдинг Т1) писали, что российский сегмент сервисов видео-конференц-связи может вырасти на 19% и достигнуть $40 млн по итогам 2023 г. В 2022 г. он составлял $33,5 млн, что было на 17% больше, чем в 2021 г.

Отмечалось, что в 2022 г. активнее всего ВКС-платформы внедряли в госсекторе (21%), сфере образования (15%) и IT-компании (8%). В телекомотрасли такие сервисы в 2022 г. внедрило лишь 2,8% компаний. Наименее активно на платформы для онлайн-встреч переходили космическая отрасль и ювелирная промышленность (менее 1% в каждой).

Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков прогнозировал, что темпы роста рынка ВКС в ближайшие годы будут снижаться и составят 10-15% в год, так как госкомпании – основной потребитель – в основной массе уже перешли на импортозамещенные решения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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