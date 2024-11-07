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Минсельхоз ожидает роста объема производства индейки на 3% по итогам года

7 ноября «Ведомости» писали о снижении объемов поставок группы «Дамате» – крупнейшего в РФ производителя
Ведомости

По итогам года объем производства индейки в России должен составить 435 000 т, что будет на 3% выше показателя 2023 г. Об этом «Ведомостям» сообщила пресс-служба Минсельхоза РФ.

По данным ведомства, сейчас в стране наблюдается положительная динамика в производстве мяса птицы.

«В январе – сентябре было произведено порядка 5 млн т – на 2,6% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Из этого объема 323 000 т приходится на индейку, что соответствует уровню прошлого года», – говорится в сообщении.

По данным Национальной ассоциации производителей индейки, которые приводит Минсельхоз, по предприятиям была осуществлена посадка птицы на выращивание, она должна позволить выпустить еще 112 000 т продукции.

«В связи с этим ожидается, что объем производства по итогам текущего года увеличится до 435 000 т, то есть на 3% больше прошлогоднего показателя», – пояснили в министерстве.

7 ноября «Ведомости» писали, что крупнейший в России производитель индейки – группа «Дамате» – уведомил торговые сети о сокращении плановых объемов производства и поставок птицы с середины октября до 10 января 2025 г. Об этом говорится в письме компании, с которым ознакомились «Ведомости». Его подлинность подтвердили два источника. В письме сказано, что в результате повреждения системы обеспечения микроклимата на площадках откорма в Ростовской области группа была вынуждена «экстренно переместить поголовье на досрочный убой и переработку». Следствием стало сокращение плановых объемов выпуска охлажденного мяса индейки в IV квартале 2024 г. на площадке предприятия «Индюшкин двор». Источник «Ведомостей» среди заказчиков продукции компании оценивает снижение поставок примерно в 3000 т в месяц.

В Минсельхозе в связи с этой публикацией также напомнили, что для производителей индейки доступны меры государственной поддержки, в том числе – предоставление льготных кредитов, компенсация части прямых понесенных затрат на строительство или модернизацию птицеводческих репродукторов племенной птицы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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