Минсельхоз ожидает роста объема производства индейки на 3% по итогам года

7 ноября «Ведомости» писали, что крупнейший в России производитель индейки – группа «Дамате» – уведомил торговые сети о сокращении плановых объемов производства и поставок птицы с середины октября до 10 января 2025 г. Об этом говорится в письме компании, с которым ознакомились «Ведомости». Его подлинность подтвердили два источника. В письме сказано, что в результате повреждения системы обеспечения микроклимата на площадках откорма в Ростовской области группа была вынуждена «экстренно переместить поголовье на досрочный убой и переработку». Следствием стало сокращение плановых объемов выпуска охлажденного мяса индейки в IV квартале 2024 г. на площадке предприятия «Индюшкин двор». Источник «Ведомостей» среди заказчиков продукции компании оценивает снижение поставок примерно в 3000 т в месяц.