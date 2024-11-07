Минсельхоз ожидает роста объема производства индейки на 3% по итогам года

Минсельхоз ожидает роста объема производства индейки на 3% по итогам года7 ноября «Ведомости» писали о снижении объемов поставок группы «Дамате» – крупнейшего в РФ производителя
По итогам года объем производства индейки в России должен составить 435 000 т, что будет на 3% выше показателя 2023 г. Об этом «Ведомостям» сообщила пресс-служба Минсельхоза РФ.
По данным ведомства, сейчас в стране наблюдается положительная динамика в производстве мяса птицы.
«В январе – сентябре было произведено порядка 5 млн т – на 2,6% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Из этого объема 323 000 т приходится на индейку, что соответствует уровню прошлого года», – говорится в сообщении.
По данным Национальной ассоциации производителей индейки, которые приводит Минсельхоз, по предприятиям была осуществлена посадка птицы на выращивание, она должна позволить выпустить еще 112 000 т продукции.
«В связи с этим ожидается, что объем производства по итогам текущего года увеличится до 435 000 т, то есть на 3% больше прошлогоднего показателя», – пояснили в министерстве.
7 ноября «Ведомости» писали, что крупнейший в России производитель индейки – группа «Дамате» – уведомил торговые сети о сокращении плановых объемов производства и поставок птицы с середины октября до 10 января 2025 г. Об этом говорится в письме компании, с которым ознакомились «Ведомости». Его подлинность подтвердили два источника. В письме сказано, что в результате повреждения системы обеспечения микроклимата на площадках откорма в Ростовской области группа была вынуждена «экстренно переместить поголовье на досрочный убой и переработку». Следствием стало сокращение плановых объемов выпуска охлажденного мяса индейки в IV квартале 2024 г. на площадке предприятия «Индюшкин двор». Источник «Ведомостей» среди заказчиков продукции компании оценивает снижение поставок примерно в 3000 т в месяц.
В Минсельхозе в связи с этой публикацией также напомнили, что для производителей индейки доступны меры государственной поддержки, в том числе – предоставление льготных кредитов, компенсация части прямых понесенных затрат на строительство или модернизацию птицеводческих репродукторов племенной птицы.