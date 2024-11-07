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Крупнейший в России производитель индейки ограничил отгрузки в торговые сети

Российские производители смогут покрыть потребность населения в птице, говорят эксперты
Анастасия Ковалева
Евгений Разумный / Ведомости

Крупнейший в России производитель индейки – группа «Дамате» – уведомил торговые сети о сокращении плановых объемов производства и поставок птицы с середины октября до 10 января 2025 г. Об этом говорится в письме компании, с которым ознакомились «Ведомости». Его подлинность подтвердили два источника, знакомых с содержанием.

В документе уточняется, что с 11 сентября площадка откорма на предприятии «Индюшкин двор» в Ростовской области была выведена из эксплуатации. Процесс производства индейки включает в себя этапы инкубации, подращивания и откорма. В письме говорится, что в результате повреждения системы обеспечения микроклимата на площадках откорма в Ростовской области компания была вынуждена «экстренно переместить поголовье на досрочный убой и переработку». Следствием стало сокращение плановых объемов выпуска охлажденного мяса индейки в IV квартале 2024 г. на площадке предприятия «Индюшкин двор».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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