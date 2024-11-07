Крупнейший в России производитель индейки ограничил отгрузки в торговые сети

Крупнейший в России производитель индейки ограничил отгрузки в торговые сетиРоссийские производители смогут покрыть потребность населения в птице, говорят эксперты
Крупнейший в России производитель индейки – группа «Дамате» – уведомил торговые сети о сокращении плановых объемов производства и поставок птицы с середины октября до 10 января 2025 г. Об этом говорится в письме компании, с которым ознакомились «Ведомости». Его подлинность подтвердили два источника, знакомых с содержанием.
В документе уточняется, что с 11 сентября площадка откорма на предприятии «Индюшкин двор» в Ростовской области была выведена из эксплуатации. Процесс производства индейки включает в себя этапы инкубации, подращивания и откорма. В письме говорится, что в результате повреждения системы обеспечения микроклимата на площадках откорма в Ростовской области компания была вынуждена «экстренно переместить поголовье на досрочный убой и переработку». Следствием стало сокращение плановых объемов выпуска охлажденного мяса индейки в IV квартале 2024 г. на площадке предприятия «Индюшкин двор».