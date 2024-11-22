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Минпромторг обсуждает создание реестра продавцов табачных изделий

Ведомости

Минпромторг обсуждает создание реестра продавцов табачных изделий в России. Об этом сообщил директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга РФ Никита Кузнецов на круглом столе «Региональный рынок табачных изделий. Эффективные инструменты борьбы с контрафактом».

«Сейчас обсуждается идея с реестром, условно – с мягким лицензированием. Наверное, надо всерьез к этому подойти и обсудить розницу для того, чтобы у нас было конечное верифицированное количество точек и их перечень, которые реализуют соответствующий вид товара <...>. Надо сделать так, чтобы вне этого реестра никакие продажи не осуществлялись», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Кузнецов пояснил, что табачная продукция является подакцизным товаром, но торговля табачными изделиями не лицензируется.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов, выступавший на том же мероприятии, заявил, что недобор акцизов по классическим табачным изделиям составляет более 100 млрд руб. в год. Он также отметил, что при проверке торговых точек в девяти из 10 случаев есть весомые нарушения.

22 апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон о цифровой маркировке табачных изделий. Согласно положениям документа, Налоговый кодекс дополняется термином «учетно-контрольная специальная марка» для маркировки табачной и никотиносодержащей продукции. Заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов говорил, что закон вводит уникальный QR-код, который наносится на пачку.

Изменения позволят сохранить права таможенных органов по администрированию акцизов на табачные изделия, ввозимые из стран ЕАЭС. Кроме того, законом обеспечивается контроль за корректным определением налоговой базы по акцизам на табачную и никотиносодержащую продукцию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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