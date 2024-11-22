Минпромторг обсуждает создание реестра продавцов табачных изделий

«Сейчас обсуждается идея с реестром, условно – с мягким лицензированием. Наверное, надо всерьез к этому подойти и обсудить розницу для того, чтобы у нас было конечное верифицированное количество точек и их перечень, которые реализуют соответствующий вид товара <...>. Надо сделать так, чтобы вне этого реестра никакие продажи не осуществлялись», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).