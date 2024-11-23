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Маск возглавил список богатейших людей

Ведомости

Американский миллиардер Илон Маск вновь возглавил список богатейших людей на планете, побив собственный рекорд. Это следует из Bloomberg Billionaires Index.

По состоянию на 23 ноября 2024 г. Маск занимает первое место с общим состоянием в $348 млрд (состояние увеличилось на $9,24 млрд). На втором месте – Джефф Безос с состоянием $219 млрд. Третью строчку занял бывший главный исполнительный директор Oracle Ларри Эллисон.

Маск побил собственный рекорд, в очередной раз став богатейшим человеком в истории. Прошлый рекорд также был установлен Маском в ноябре 2021 г. Тогда его состояние было оценено в $340,4 млрд.

Bloomberg отмечает, что состояние Маска растет после победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента США. Маск поддерживал кандидата в ходе предвыборной кампании, а также стал одним из его приближенных соратников.

Маск займет в администрации Трампа пост соруководителя нового департамента эффективности государственного управления (DOGE). Также соруководителем ведомства, которое будет работать вне рамок правительства США, планируется назначить экс-кандидата в президенты от Республиканской партии Вивека Рамасвами.

При этом Newsweek писал, что отношения Трампа и Маска могут испортиться из-за различий во взглядах на подход к Китаю.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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