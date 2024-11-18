Axios узнал о конфликте между Маском и юристом Трампа

Конфликт в ходе ужина собеседники портала описали как «масштабный скандал» и «огромный взрыв». Тогда Маск обвинил Эпштейна в утечке подробностей о планах Трампа, включая кадровые решения, в СМИ. Эпштейн ответил Маску, что не знает, о чем говорит.