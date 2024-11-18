Axios узнал о конфликте между Маском и юристом Трампа
Во время ужина в клубе избранного президента США Дональда Трампа Мар-о-Лаго произошла ссора между бизнесменом Илоном Маском и юристом Трампа Борисом Эпштейном, пишет Axios со ссылкой на источники.
Эпштейн, по сообщению портала, продвигал кандидатуры в администрацию Трампа. В частности, он предложил кандидатуру Мэтта Гетца на пост генпрокурора США. Маск, пожертвовавший предвыборной кампании Трампа более $100 млн, усомнился в том, что Эпштейн оказал слишком большое влияние на ход предвыборной кампании.
«Эпштейн был возмущен тем, что Маск поставил под сомнение квалификацию кандидатов, которым он отдает предпочтение», – пишет портал со ссылкой на два источника.
Конфликт в ходе ужина собеседники портала описали как «масштабный скандал» и «огромный взрыв». Тогда Маск обвинил Эпштейна в утечке подробностей о планах Трампа, включая кадровые решения, в СМИ. Эпштейн ответил Маску, что не знает, о чем говорит.
Newsweek писал, что отношения Трампа и Маска могут испортиться из-за различий во взглядах на подход к Китаю. На территории КНР размещен завод принадлежащей Маску компании Tesla. На встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном бизнесмен заявлял, что Tesla намерена продолжать укреплять взаимодействие с КНР.
Маск после победы Трампа на выборах президента США 5 ноября займет пост соруководителя нового департамента эффективности государственного управления (DOGE). Также соруководителем ведомства, которое будет работать вне рамок правительства США, планируется назначить экс-кандидата в президенты от Республиканской партии Вивека Рамасвами.