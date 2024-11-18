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Axios узнал о конфликте между Маском и юристом Трампа

Ведомости

Во время ужина в клубе избранного президента США Дональда Трампа Мар-о-Лаго произошла ссора между бизнесменом Илоном Маском и юристом Трампа Борисом Эпштейном, пишет Axios со ссылкой на источники.

Эпштейн, по сообщению портала, продвигал кандидатуры в администрацию Трампа. В частности, он предложил кандидатуру Мэтта Гетца на пост генпрокурора США. Маск, пожертвовавший предвыборной кампании Трампа более $100 млн, усомнился в том, что Эпштейн оказал слишком большое влияние на ход предвыборной кампании.

«Эпштейн был возмущен тем, что Маск поставил под сомнение квалификацию кандидатов, которым он отдает предпочтение», – пишет портал со ссылкой на два источника.

Конфликт в ходе ужина собеседники портала описали как «масштабный скандал» и «огромный взрыв». Тогда Маск обвинил Эпштейна в утечке подробностей о планах Трампа, включая кадровые решения, в СМИ. Эпштейн ответил Маску, что не знает, о чем говорит.

Newsweek писал, что отношения Трампа и Маска могут испортиться из-за различий во взглядах на подход к Китаю. На территории КНР размещен завод принадлежащей Маску компании Tesla. На встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном бизнесмен заявлял, что Tesla намерена продолжать укреплять взаимодействие с КНР.

Маск после победы Трампа на выборах президента США 5 ноября займет пост соруководителя нового департамента эффективности государственного управления (DOGE). Также соруководителем ведомства, которое будет работать вне рамок правительства США, планируется назначить экс-кандидата в президенты от Республиканской партии Вивека Рамасвами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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