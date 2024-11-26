Чистая прибыль «Сибура» по МСФО выросла в 2,6 раза за январь – сентябрь

EBITDA находится на уровне 342,6 млрд руб., показатель снизился на 2,1% по сравнению с предыдущим годом. Рентабельность по EBITDA составила 40,8%. Чистый долг на 30 сентября 2024 г. составил 732,9 млрд руб. Компания напомнила, что на 31 декабря 2023 г. показатель был на уровне 637 млрд руб. Увеличение объясняется ослаблением курса рубля по отношению к иностранным валютам и привлечением новых кредитов, номинированных в рублях.