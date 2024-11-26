Чистая прибыль «Сибура» по МСФО выросла в 2,6 раза за январь – сентябрь
Чистая прибыль ПАО «Сибур холдинг» по МСФО за январь – сентябрь текущего года выросла 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в отчете компании. Она достигла 157,8 млрд руб.
«Динамика связана с тем, что на прибыли предыдущего периода негативно сказался убыток от курсовых разниц в размере 105,4 млрд руб.», – говорится в отчете.
Выручка достигла 840,7 млрд руб., по сравнению с девятью месяцами 2023 г. рост составил 7,6%. Согласно отчету, это произошло за счет роста объемов производства и реализации синтетических материалов в России, приоритетном для компании рынке. На его долю приходятся более 75% продаж.
EBITDA находится на уровне 342,6 млрд руб., показатель снизился на 2,1% по сравнению с предыдущим годом. Рентабельность по EBITDA составила 40,8%. Чистый долг на 30 сентября 2024 г. составил 732,9 млрд руб. Компания напомнила, что на 31 декабря 2023 г. показатель был на уровне 637 млрд руб. Увеличение объясняется ослаблением курса рубля по отношению к иностранным валютам и привлечением новых кредитов, номинированных в рублях.
Выручка от продажи базовых полимеров за девять месяцев выросла на 2,8% до 335 млрд руб. год к году. Выручка от реализации пластиков и продуктов органического синтеза выросла на 7,7% до 151 млрд руб., эластомеров – на 9,4% до 76,8 млрд руб.
«Сибур» – крупнейшая российская вертикально интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания, которая объединяет ряд производственных площадок в различных регионах России. В первом полугодии 2024 г. чистая прибыль «Сибур холдинга» по МСФО составила 145,27 млрд руб. (рост в 4,5 раза). Выручка выросла до 569,67 млрд руб. (на 16%), операционная прибыль увеличилась до 173,38 млрд руб. (на 15%).
В ноябре совет директоров «Сибура» рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за девять месяцев 2024 г. в размере 33,7 руб. на акцию с учетом выплаченных дивидендов по итогам первого полугодия этого года. На выплату рекомендуется направить 9,3 руб. на акцию.