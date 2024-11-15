Совет директоров «Сибура» рекомендовал дивиденды за девять месяцев
Общая сумма, которую планируется направить на выплату сейчас, составляет 23,5 млрд руб.
Согласно дивидендной политике, минимальный коэффициент выплат составляет 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. За I квартал 2024 г. «Сибур» выплатил 30,85 млрд руб. по 12,36 руб. на акцию. Всего за шесть месяцев 2024 г. «Сибур» выплатил 62,5 млрд руб. Согласно информации компании, за выплату дивидендов было отдано 100% голосов.
«Сибур» – крупнейшая российская вертикально интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания, которая объединяет ряд производственных площадок в различных регионах России. В первом полугодии 2024 г. чистая прибыль «Сибур холдинга» по МСФО составила 145,27 млрд руб. (рост в 4,5 раза). Выручка выросла до 569,67 млрд руб. (на 16%), операционная прибыль увеличилась до 173,38 млрд руб. (на 15%).