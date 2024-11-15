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Совет директоров «Сибура» рекомендовал дивиденды за девять месяцев

Ведомости

Совет директоров «Сибур холдинга» рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за девять месяцев 2024 г. в размере 33,7 руб. на акцию с учетом выплаченных дивидендов по итогам первого полугодия этого года. На выплату рекомендуется направить 9,3 руб. на акцию, следует из сообщения компании.

Общая сумма, которую планируется направить на выплату сейчас, составляет 23,5 млрд руб.

Согласно дивидендной политике, минимальный коэффициент выплат составляет 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. За I квартал 2024 г. «Сибур» выплатил 30,85 млрд руб. по 12,36 руб. на акцию. Всего за шесть месяцев 2024 г. «Сибур» выплатил 62,5 млрд руб. Согласно информации компании, за выплату дивидендов было отдано 100% голосов.

«Сибур» – крупнейшая российская вертикально интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания, которая объединяет ряд производственных площадок в различных регионах России. В первом полугодии 2024 г. чистая прибыль «Сибур холдинга» по МСФО составила 145,27 млрд руб. (рост в 4,5 раза). Выручка выросла до 569,67 млрд руб. (на 16%), операционная прибыль увеличилась до 173,38 млрд руб. (на 15%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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