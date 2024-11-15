Совет директоров «Сибура» рекомендовал дивиденды за девять месяцев

Совет директоров «Сибур холдинга» рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за девять месяцев 2024 г. в размере 33,7 руб. на акцию с учетом выплаченных дивидендов по итогам первого полугодия этого года. На выплату рекомендуется направить 9,3 руб. на акцию, следует из сообщения компании.