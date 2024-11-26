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Лут: продукты питания в России являются самыми доступными в мире

Ведомости

Российские продукты питания являются самыми доступными в мире, несмотря на ситуацию с ростом цен. Об этом заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут во время пленарной сессии IX Международного форума Финансового университета «Новая экономическая политика 2.0: от адаптации к рывку».

«Если посмотреть даже не с точки зрения "цена к цене", а по ППС [паритету покупательной способности], у нас самые доступные продукты питания в мире. Поэтому мы можем накормить себя. И мы видим потенциал экспорта в другие страны просто за счет конкуренции», – сказала она.

Россия занимает третье место в мире по поставкам продовольствия в натуральном выражении, добавила Лут. По ее словам, страна может улучшить свои позиции при условии, если «поработает с технологиями».

Задача нарастить объемы производства собственных продуктов питания привела к строительству и модернизации инфраструктуры, считает замглавы комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина. Она привела следующие цифры: всего более 3400 объектов по всем направлениям животноводства было создано и обновлено за 10 лет.

Кроме того, за этот же период выросли объемы производства плодоовощной продукции, говорит Оглоблина. «В 2023 г. получен рекордный урожай овощей на уровне 7,5 млн т, что в 1,7 раза выше показателя 2013 г. Пищевая промышленность демонстрирует рост объемов производства практически по всем ключевым продуктам питания», – сказала она в разговоре с корреспондентом «Ведомостей».

В конце октября вице-премьер Дмитрий Патрушев сообщил, что в 2024 г. Россия планирует поставить на зарубежные рынки свыше 108 млн т сельскохозяйственной продукции. Он также заявил, что в 2023 г. РФ поставила на зарубежные рынки порядка 103 млн т продукции. В прошлом году выручка от поставок сельхозпродукции на внешние рынки впервые превысила $45 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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