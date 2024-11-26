Лут: продукты питания в России являются самыми доступными в мире
Российские продукты питания являются самыми доступными в мире, несмотря на ситуацию с ростом цен. Об этом заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут во время пленарной сессии IX Международного форума Финансового университета «Новая экономическая политика 2.0: от адаптации к рывку».
«Если посмотреть даже не с точки зрения "цена к цене", а по ППС [паритету покупательной способности], у нас самые доступные продукты питания в мире. Поэтому мы можем накормить себя. И мы видим потенциал экспорта в другие страны просто за счет конкуренции», – сказала она.
Россия занимает третье место в мире по поставкам продовольствия в натуральном выражении, добавила Лут. По ее словам, страна может улучшить свои позиции при условии, если «поработает с технологиями».
Задача нарастить объемы производства собственных продуктов питания привела к строительству и модернизации инфраструктуры, считает замглавы комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина. Она привела следующие цифры: всего более 3400 объектов по всем направлениям животноводства было создано и обновлено за 10 лет.
Кроме того, за этот же период выросли объемы производства плодоовощной продукции, говорит Оглоблина. «В 2023 г. получен рекордный урожай овощей на уровне 7,5 млн т, что в 1,7 раза выше показателя 2013 г. Пищевая промышленность демонстрирует рост объемов производства практически по всем ключевым продуктам питания», – сказала она в разговоре с корреспондентом «Ведомостей».
В конце октября вице-премьер Дмитрий Патрушев сообщил, что в 2024 г. Россия планирует поставить на зарубежные рынки свыше 108 млн т сельскохозяйственной продукции. Он также заявил, что в 2023 г. РФ поставила на зарубежные рынки порядка 103 млн т продукции. В прошлом году выручка от поставок сельхозпродукции на внешние рынки впервые превысила $45 млрд.