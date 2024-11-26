Лут: продукты питания в России являются самыми доступными в мире

«Если посмотреть даже не с точки зрения "цена к цене", а по ППС [паритету покупательной способности], у нас самые доступные продукты питания в мире. Поэтому мы можем накормить себя. И мы видим потенциал экспорта в другие страны просто за счет конкуренции», – сказала она.