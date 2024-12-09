X5 заключила соглашение с одним из крупнейших производителей грузовиков в Китае
Договор был подписан управляющим директором X5 Transport Кириллом Кузьменко и генеральным директором Sinotruk International Чжао Хуа. На мероприятии также присутствовал глава совета директоров China National Heavy Duty Truck Group Company Limited Ван Чжицзян.
Главы предприятий договорились о поставках автомобилей на ближайшие три года. Расширение автопарка X5 Group автомобилями HOWO и SITRAK грузоподъемностью от 9 до 28 т сможет удовлетворить 80% потребности компании в грузовом транспорте. В распоряжение компания получит в общей сложности 7000 подобных машин.
Благодаря сделке, как отмечается, появится возможность фиксировать стоимость транспортных средств, выполнять норму объемов поставки, переоборудовать сети региональных складов запасных частей под потребности X5 Group, а также сократить затраты на обслуживание парка.
Стороны также планируют совместную работу над созданием коммерческого транспорта в России, в том числе работающего на альтернативных видах топлива.
Кузьменко пояснил, что уход японских и европейских поставщиков техники поставил перед X5 Transport сложную задачу, необходимо было в кратчайшие сроки найти новые грузовики, которые бы максимально соответствовали техническим требованиям.
1 октября «Ведомости» писали о покупке Х5 Group оптового продуктового комплекса May24. Сумма сделки оценивается в 1 млрд руб. Ритейлер приобрел 100% долей компании, развивающей цифровую торговую площадку, которая принадлежит ООО «Май» (владеет брендами Richard, Curtis, «Майский»). May24 – в2в-маркетплейс, на котором производители и дистрибуторы продают товары повседневного спроса в региональные торговые сети и независимые магазины несетевой розницы. По словам представителя Х5, развитие May24 в контуре группы должно повысить доступность мелкооптовых закупок для малого и среднего бизнеса.