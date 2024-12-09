X5 заключила соглашение с одним из крупнейших производителей грузовиков в Китае

1 октября «Ведомости» писали о покупке Х5 Group оптового продуктового комплекса May24. Сумма сделки оценивается в 1 млрд руб. Ритейлер приобрел 100% долей компании, развивающей цифровую торговую площадку, которая принадлежит ООО «Май» (владеет брендами Richard, Curtis, «Майский»). May24 – в2в-маркетплейс, на котором производители и дистрибуторы продают товары повседневного спроса в региональные торговые сети и независимые магазины несетевой розницы. По словам представителя Х5, развитие May24 в контуре группы должно повысить доступность мелкооптовых закупок для малого и среднего бизнеса.