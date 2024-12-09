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X5 заключила соглашение с одним из крупнейших производителей грузовиков в Китае

Ведомости

Компания X5 Transport, входящая в X5 Group, заключила трехлетнее соглашение о сотрудничестве с одним из самых крупных производителей грузовых автомобилей в Китае Sinotruk International, следует из официального Telegram-канала ритейлера.

Договор был подписан управляющим директором X5 Transport Кириллом Кузьменко и генеральным директором Sinotruk International Чжао Хуа. На мероприятии также присутствовал глава совета директоров China National Heavy Duty Truck Group Company Limited Ван Чжицзян.

Главы предприятий договорились о поставках автомобилей на ближайшие три года. Расширение автопарка X5 Group автомобилями HOWO и SITRAK грузоподъемностью от 9 до 28 т сможет удовлетворить 80% потребности компании в грузовом транспорте. В распоряжение компания получит в общей сложности 7000 подобных машин.

Благодаря сделке, как отмечается, появится возможность фиксировать стоимость транспортных средств, выполнять норму объемов поставки, переоборудовать сети региональных складов запасных частей под потребности X5 Group, а также сократить затраты на обслуживание парка.

Стороны также планируют совместную работу над созданием коммерческого транспорта в России, в том числе работающего на альтернативных видах топлива.

Кузьменко пояснил, что уход японских и европейских поставщиков техники поставил перед X5 Transport сложную задачу, необходимо было в кратчайшие сроки найти новые грузовики, которые бы максимально соответствовали техническим требованиям.

1 октября «Ведомости» писали о покупке Х5 Group оптового продуктового комплекса May24. Сумма сделки оценивается в 1 млрд руб. Ритейлер приобрел 100% долей компании, развивающей цифровую торговую площадку, которая принадлежит ООО «Май» (владеет брендами Richard, Curtis, «Майский»). May24 – в2в-маркетплейс, на котором производители и дистрибуторы продают товары повседневного спроса в региональные торговые сети и независимые магазины несетевой розницы. По словам представителя Х5, развитие May24 в контуре группы должно повысить доступность мелкооптовых закупок для малого и среднего бизнеса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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