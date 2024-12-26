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Отгрузки дизтоплива на внутренний рынок РФ за год выросли почти на 6%

Ведомости

Отгрузки дизельного топлива на внутренний рынок РФ в 2024 г. выросли по сравнению с 2023 г. почти на 6%, автомобильных бензинов – на 2%, сообщили «Интерфаксу» в Минэнерго.

По мнению представителя ведомства, такой рост произошел благодаря временному запрету на экспорт. Он позволил дополнительно насытить предложением внутренний рынок и не допустить резких скачков цен.

«Точечное использование ограничительных мер позволяет в ручном режиме найти баланс между наполнением рынка и загрузкой нефтепереработки», – отметил представитель ведомства.

На фоне насыщения рынка и необходимости сохранения загрузки нефтеперерабатывающих заводов в зимний сезон было принято решение о снятии запрета на экспорт бензина для производителей, но для непроизводителей запрет будет действовать еще до конца января 2025 г. Эта мера позволит поддержать нефтепереработку без рисков для снабжения внутреннего рынка, считает представитель ведомства.

25 декабря заместитель председателя правительства РФ Александр Новак заявил, что внутренний рынок наполнен бензином и дизельным топливом. Государство регулирует ситуацию так, чтобы цены на топливо не превышали уровень инфляции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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