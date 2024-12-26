Отгрузки дизтоплива на внутренний рынок РФ за год выросли почти на 6%

На фоне насыщения рынка и необходимости сохранения загрузки нефтеперерабатывающих заводов в зимний сезон было принято решение о снятии запрета на экспорт бензина для производителей, но для непроизводителей запрет будет действовать еще до конца января 2025 г. Эта мера позволит поддержать нефтепереработку без рисков для снабжения внутреннего рынка, считает представитель ведомства.