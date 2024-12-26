Отгрузки дизтоплива на внутренний рынок РФ за год выросли почти на 6%
Отгрузки дизельного топлива на внутренний рынок РФ в 2024 г. выросли по сравнению с 2023 г. почти на 6%, автомобильных бензинов – на 2%, сообщили «Интерфаксу» в Минэнерго.
По мнению представителя ведомства, такой рост произошел благодаря временному запрету на экспорт. Он позволил дополнительно насытить предложением внутренний рынок и не допустить резких скачков цен.
«Точечное использование ограничительных мер позволяет в ручном режиме найти баланс между наполнением рынка и загрузкой нефтепереработки», – отметил представитель ведомства.
На фоне насыщения рынка и необходимости сохранения загрузки нефтеперерабатывающих заводов в зимний сезон было принято решение о снятии запрета на экспорт бензина для производителей, но для непроизводителей запрет будет действовать еще до конца января 2025 г. Эта мера позволит поддержать нефтепереработку без рисков для снабжения внутреннего рынка, считает представитель ведомства.
25 декабря заместитель председателя правительства РФ Александр Новак заявил, что внутренний рынок наполнен бензином и дизельным топливом. Государство регулирует ситуацию так, чтобы цены на топливо не превышали уровень инфляции.