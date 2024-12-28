Правительство утвердило квоты на беспошлинный экспорт зерна с новых территорий
Правительство России утвердило квоты на беспошлинный вывоз зерна, подсолнечного масла и шрота с территорий Донбасса и Новороссии в 2025 г. Документ постановления опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
Квота на экспорт зерновых культур составит почти 2 млн т. Что касается вывоза подсолнечного масла и шрота, то квоты установлены только для Запорожской области – 25 000 т и 35 000 т соответственно.
Как следует из документа, квоты на беспошлинный экспорт устанавливаются с целью поддержки производителей, которые занимаются выращиванием зерновых на новых территориях РФ. Эти меры позволят им увеличить экспортные поставки в другие страны.
Кроме того, 20 декабря правительство установило тарифную квоту на вывоз зерновых культур из России за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Квота будет действовать с 15 февраля по 30 июня 2025 г. Объем квоты на экспорт пшеницы и меслина составит 10,6 млн т, ячменя, ржи и кукурузы – 0 т.
Экспорт зерна и продуктов его переработки из России превысил 83,5 млн т по состоянию на 15 декабря, сообщили в Россельхознадзоре со ссылкой на данные ФГИС «Аргус-Фито» 24 декабря.
Показатель на 4%, или 3,5 млн т, превышает показатель аналогичного периода 2023 г.