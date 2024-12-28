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Правительство утвердило квоты на беспошлинный экспорт зерна с новых территорий

Ведомости

Правительство России утвердило квоты на беспошлинный вывоз зерна, подсолнечного масла и шрота с территорий Донбасса и Новороссии в 2025 г. Документ постановления опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Квота на экспорт зерновых культур составит почти 2 млн т. Что касается вывоза подсолнечного масла и шрота, то квоты установлены только для Запорожской области – 25 000 т и 35 000 т соответственно.

Как следует из документа, квоты на беспошлинный экспорт устанавливаются с целью поддержки производителей, которые занимаются выращиванием зерновых на новых территориях РФ. Эти меры позволят им увеличить экспортные поставки в другие страны.

Кроме того, 20 декабря правительство установило тарифную квоту на вывоз зерновых культур из России за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Квота будет действовать с 15 февраля по 30 июня 2025 г. Объем квоты на экспорт пшеницы и меслина составит 10,6 млн т, ячменя, ржи и кукурузы – 0 т. 

Экспорт зерна и продуктов его переработки из России превысил 83,5 млн т по состоянию на 15 декабря, сообщили в Россельхознадзоре со ссылкой на данные ФГИС «Аргус-Фито» 24 декабря. 

Показатель на 4%, или 3,5 млн т, превышает показатель аналогичного периода 2023 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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