В России с 1 января выросла минимальная цена на водку
С 1 января 2025 г. в России минимальная отпускная цена на водку повысилась, следует из приказа Минфина.
Минимальная цена на водку у производителей возросла с 246 руб. до 287 руб., оптовая – с 256 руб. до 299 руб. за 0,5 л.
Приказ вступил в силу 1 января 2025 г.
18 декабря министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в РФ прекратилось снижение употребление алкоголя. В 2019 г. приходилось по 9 л. спирта на душу населения, в 2023 г. – 8,49 л.