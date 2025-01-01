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В России с 1 января выросла минимальная цена на водку

Ведомости

С 1 января 2025 г. в России минимальная отпускная цена на водку повысилась, следует из приказа Минфина.

Минимальная цена на водку у производителей возросла с 246 руб. до 287 руб., оптовая – с 256 руб. до 299 руб. за 0,5 л.

Приказ вступил в силу 1 января 2025 г.

18 декабря министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в РФ прекратилось снижение употребление алкоголя. В 2019 г. приходилось по 9 л. спирта на душу населения, в 2023 г. – 8,49 л.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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