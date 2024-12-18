Мурашко: в России остановилось снижение употребления алкоголя
По его словам, если в 2019 г. употребление составляло 9 л чистого этанола на душу населения, то в 2023 г. – 8,49 л. При этом сейчас снижение прекратилось.
Министр отметил необходимость объяснять людям отсутствие безопасных доз алкоголя и проводить иные меры по снижению его употребления в стране.
16 декабря стало известно, что минимальная цена на водку в России вырастет и будет составлять 349 руб.
14 декабря правительство РФ поручило профильным ведомствам проработать вопрос о введении запрета на применение скидок при розничной продаже алкоголя. Решение входит в план мероприятий по реализации Концепции сокращения потребления алкоголя в РФ до 2030 г.