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Мурашко: в России остановилось снижение употребления алкоголя

Ведомости

Министерство здравоохранения зафиксировало приостановку ежегодного снижения потребления алкогольных напитков в России. Об этом на заседании Союза женщин РФ сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает «Интерфакс».

По его словам, если в 2019 г. употребление составляло 9 л чистого этанола на душу населения, то в 2023 г. – 8,49 л. При этом сейчас снижение прекратилось.

Министр отметил необходимость объяснять людям отсутствие безопасных доз алкоголя и проводить иные меры по снижению его употребления в стране.

16 декабря стало известно, что минимальная цена на водку в России вырастет и будет составлять 349 руб.

14 декабря правительство РФ поручило профильным ведомствам проработать вопрос о введении запрета на применение скидок при розничной продаже алкоголя. Решение входит в план мероприятий по реализации Концепции сокращения потребления алкоголя в РФ до 2030 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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