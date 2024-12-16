Газета
Телеграм
Подкаст
/ Бизнес

Минимальная цена на водку в России вырастет до 349 рублей

Ведомости

Водка будет стоить минимум 349 руб. со следующего года. Это следует из приказа Минфина, размещенного на портале официального опубликования.

С 1 января 2025 г. стоимость водки с содержанием от 37 градусов спирта в 0,5 л увеличится с 299 до 349 руб., стоимость коньяка повысят с 556 до 651 руб. Бренди и продукция, произведенная из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового, ромового дистиллятов, будут стоить минимум 472 руб. за 0,5 л.

14 декабря правительство России поручило профильным ведомствам проработать вопрос о введении запрета на применение скидок при розничной продаже алкоголя. Такое положение содержится в плане мероприятий по реализации Концепции сокращения потребления алкоголя в РФ до 2030 г. Ключевая цель нововведения – снизить употребление алкоголя и связанную с ним смертность, заболеваемость и инвалидность до конца десятилетия.

В июне «Ведомости» со ссылкой на исследование журнала Drinks International писали, что две российские водочные марки – «Белая березка» (ею владеет Алкогольная сибирская группа, АСГ) и «Царская» (производит Ladoga) – заняли первую и вторую строчки в глобальном рейтинге быстрорастущих брендов 2023 г. The Millionaire’s Club.

Продажи водки «Белая березка» на глобальном рынке выросли за прошлый год, по данным издания, на 54% в сравнении с 2022 г. и достигли 2 млн девятилитровых кейсов, что равняется примерно 1,76 млн декалитров (дал; равен 10 л).

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных