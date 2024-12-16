Минимальная цена на водку в России вырастет до 349 рублей

С 1 января 2025 г. стоимость водки с содержанием от 37 градусов спирта в 0,5 л увеличится с 299 до 349 руб., стоимость коньяка повысят с 556 до 651 руб. Бренди и продукция, произведенная из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового, ромового дистиллятов, будут стоить минимум 472 руб. за 0,5 л.