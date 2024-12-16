Минимальная цена на водку в России вырастет до 349 рублей
Водка будет стоить минимум 349 руб. со следующего года. Это следует из приказа Минфина, размещенного на портале официального опубликования.
С 1 января 2025 г. стоимость водки с содержанием от 37 градусов спирта в 0,5 л увеличится с 299 до 349 руб., стоимость коньяка повысят с 556 до 651 руб. Бренди и продукция, произведенная из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового, ромового дистиллятов, будут стоить минимум 472 руб. за 0,5 л.
14 декабря правительство России поручило профильным ведомствам проработать вопрос о введении запрета на применение скидок при розничной продаже алкоголя. Такое положение содержится в плане мероприятий по реализации Концепции сокращения потребления алкоголя в РФ до 2030 г. Ключевая цель нововведения – снизить употребление алкоголя и связанную с ним смертность, заболеваемость и инвалидность до конца десятилетия.
В июне «Ведомости» со ссылкой на исследование журнала Drinks International писали, что две российские водочные марки – «Белая березка» (ею владеет Алкогольная сибирская группа, АСГ) и «Царская» (производит Ladoga) – заняли первую и вторую строчки в глобальном рейтинге быстрорастущих брендов 2023 г. The Millionaire’s Club.
Продажи водки «Белая березка» на глобальном рынке выросли за прошлый год, по данным издания, на 54% в сравнении с 2022 г. и достигли 2 млн девятилитровых кейсов, что равняется примерно 1,76 млн декалитров (дал; равен 10 л).