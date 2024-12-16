Производитель водки «Байкал» подал заявление о ликвидации компании

Производитель водки «Байкал» подал заявление о ликвидации компанииРанее ее активы на сумму почти 7 млрд рублей были арестованы судом
Алкогольная производственная компания (АПК; выпускает водку под брендами «Байкал», «Нерпа», «Славянская») 11 декабря подала заявление о собственной ликвидации. Это следует из данных Федресурса, с которыми ознакомились «Ведомости».
Требования кредиторов могут быть заявлены в течение двух месяцев после опубликования сообщения в журнале «Вестник государственной регистрации», следует из документа. «Ведомости» направили запрос в АПК.
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