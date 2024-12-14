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Правительство поручило проработать запрет скидок на алкоголь

Ведомости

Правительство России поручило профильным ведомствам проработать вопрос о введении запрета на применение скидок при розничной продаже алкоголя. Такое положение содержится в плане мероприятий по реализации Концепции сокращения потребления алкоголя в РФ до 2030 г. Документ опубликован на портале официальных правовых актов.

В соответсвии с планом, Минпромторг, Минздрав, Роспотребнадзор, Минфин и Минсельхоз должны до 15 апреля 2025 г. предоставить доклад с анализом практики применения скидок на алкоголь, который покупается в рознице гражданами для личных нужд, а также подготовить предложения «о возможности установления запрета на применение таких скидок».

Ведомствам также поручено предоставить предложения по ограничению рекламы алкоголя (до 20 ноября) и выкладке алкогольной продукции в прикассовой зоне (до 30 марта), тиражированию практики субъектов РФ по ограничению времени продажи крепкого алкоголя (до 1 июня) и ограничению территориальной доступности алкоголя и др.

13 декабря пресс-служба Минздрава РФ сообщила, что правительство утвердило план мероприятий по реализации концепции сокращения потребления алкоголя в России. Ключевая цель нововведения – снизить употребление алкоголя и связанную с ним смертность, заболеваемость и инвалидность до 2030 г. В частности, предусмотрено регулирование оборота самогонных аппаратов, включая ограничение их розничной продажи в зависимости от производительности, запрет дистанционной торговли самогонными аппаратами, их рекламы и продвижения.

7 ноября «Ведомости» писали о снижении производства спиртосодержащей и алкогольной продукции на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Тенденцию зафиксировали в России за девять месяцев 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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