Правительство поручило проработать запрет скидок на алкоголь

13 декабря пресс-служба Минздрава РФ сообщила, что правительство утвердило план мероприятий по реализации концепции сокращения потребления алкоголя в России. Ключевая цель нововведения – снизить употребление алкоголя и связанную с ним смертность, заболеваемость и инвалидность до 2030 г. В частности, предусмотрено регулирование оборота самогонных аппаратов, включая ограничение их розничной продажи в зависимости от производительности, запрет дистанционной торговли самогонными аппаратами, их рекламы и продвижения.