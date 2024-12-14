Правительство поручило проработать запрет скидок на алкоголь
Правительство России поручило профильным ведомствам проработать вопрос о введении запрета на применение скидок при розничной продаже алкоголя. Такое положение содержится в плане мероприятий по реализации Концепции сокращения потребления алкоголя в РФ до 2030 г. Документ опубликован на портале официальных правовых актов.
В соответсвии с планом, Минпромторг, Минздрав, Роспотребнадзор, Минфин и Минсельхоз должны до 15 апреля 2025 г. предоставить доклад с анализом практики применения скидок на алкоголь, который покупается в рознице гражданами для личных нужд, а также подготовить предложения «о возможности установления запрета на применение таких скидок».
Ведомствам также поручено предоставить предложения по ограничению рекламы алкоголя (до 20 ноября) и выкладке алкогольной продукции в прикассовой зоне (до 30 марта), тиражированию практики субъектов РФ по ограничению времени продажи крепкого алкоголя (до 1 июня) и ограничению территориальной доступности алкоголя и др.
13 декабря пресс-служба Минздрава РФ сообщила, что правительство утвердило план мероприятий по реализации концепции сокращения потребления алкоголя в России. Ключевая цель нововведения – снизить употребление алкоголя и связанную с ним смертность, заболеваемость и инвалидность до 2030 г. В частности, предусмотрено регулирование оборота самогонных аппаратов, включая ограничение их розничной продажи в зависимости от производительности, запрет дистанционной торговли самогонными аппаратами, их рекламы и продвижения.
7 ноября «Ведомости» писали о снижении производства спиртосодержащей и алкогольной продукции на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Тенденцию зафиксировали в России за девять месяцев 2024 г.