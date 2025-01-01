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Путин поручил подготовить решения для строительства ВСМ Москва – Санкт-Петербург

Ведомости

Президент России Владимир Путин дал указание правительству совместно с РЖД и Сбербанком обеспечить необходимые решения для реализации проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом, говорится в сообщении на сайте Кремля.

В соответствии с поручением правительство должно учесть ранее данные указания и обеспечить меры государственной поддержки для российских производителей высокоскоростного подвижного состава, а также финансирование проекта. Срок выполнения поручения установлен на 5 января 2025 г. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава РЖД Олег Белозеров и президент Сбербанка Герман Греф. Кроме того, правительству поручено разработать предложения по вовлечению организаций в сфере информационных технологий в подготовку кадров для образовательных учреждений.

23 декабря стало известно, что ВТБ профинансирует ВСМ Москва – Санкт-Петербург. Как рассказал представитель кредитора «Ведомостям», банк планирует предоставить более 400 млрд руб. на строительство магистрали и создание высокоскоростного подвижного состава. Финансовое закрытие проекта прошло 20 декабря. По словам члена правления банка Виталия Сергейчука, на этапе строительства магистрали будет привлечено до 40 000 квалифицированных кадров, а после ввода ВСМ в эксплуатацию появится более 5000 постоянных рабочих мест. Повышение технологического суверенитета России обеспечит развитие новых технологий, которые нужны для создания подвижного состава.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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