Путин поручил подготовить решения для строительства ВСМ Москва – Санкт-Петербург
Президент России Владимир Путин дал указание правительству совместно с РЖД и Сбербанком обеспечить необходимые решения для реализации проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом, говорится в сообщении на сайте Кремля.
В соответствии с поручением правительство должно учесть ранее данные указания и обеспечить меры государственной поддержки для российских производителей высокоскоростного подвижного состава, а также финансирование проекта. Срок выполнения поручения установлен на 5 января 2025 г. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава РЖД Олег Белозеров и президент Сбербанка Герман Греф. Кроме того, правительству поручено разработать предложения по вовлечению организаций в сфере информационных технологий в подготовку кадров для образовательных учреждений.
23 декабря стало известно, что ВТБ профинансирует ВСМ Москва – Санкт-Петербург. Как рассказал представитель кредитора «Ведомостям», банк планирует предоставить более 400 млрд руб. на строительство магистрали и создание высокоскоростного подвижного состава. Финансовое закрытие проекта прошло 20 декабря. По словам члена правления банка Виталия Сергейчука, на этапе строительства магистрали будет привлечено до 40 000 квалифицированных кадров, а после ввода ВСМ в эксплуатацию появится более 5000 постоянных рабочих мест. Повышение технологического суверенитета России обеспечит развитие новых технологий, которые нужны для создания подвижного состава.