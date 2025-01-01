Путин поручил подготовить решения для строительства ВСМ Москва – Санкт-Петербург

В соответствии с поручением правительство должно учесть ранее данные указания и обеспечить меры государственной поддержки для российских производителей высокоскоростного подвижного состава, а также финансирование проекта. Срок выполнения поручения установлен на 5 января 2025 г. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава РЖД Олег Белозеров и президент Сбербанка Герман Греф. Кроме того, правительству поручено разработать предложения по вовлечению организаций в сфере информационных технологий в подготовку кадров для образовательных учреждений.