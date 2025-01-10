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СМИ: Prada изучает возможность покупки бренда Versace

Ведомости

Итальянский дом моды Prada SpA может приобрести бренд Versace. Об этом сообщила газета Il Sole 24 Ore со ссылкой на источники.

Возможность сделки и ее перспективы обсуждаются с инвестиционным банком Citigroup Inc., который выступает в качестве консультанта.

В ноябре 2024 г. стало известно, что американский холдинг Capri Holdings, который владеет домом Versace, может выставить на продажу несколько марок из своего модного актива.

Il Sole 24 Ore отмечает, что остановило развитие холдинга снижение мирового спроса, особенно в Китае. Выручка бренда стремительно снижалась, поясняет газета.

Конгломерат также владеет брендами Michael Kors и Jimmy Choo. В прошлом году аналитики компании TD Securities предполагали, что Versace может заинтересовать традиционные европейские холдинги.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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