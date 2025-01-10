СМИ: Prada изучает возможность покупки бренда Versace
Итальянский дом моды Prada SpA может приобрести бренд Versace. Об этом сообщила газета Il Sole 24 Ore со ссылкой на источники.
Возможность сделки и ее перспективы обсуждаются с инвестиционным банком Citigroup Inc., который выступает в качестве консультанта.
В ноябре 2024 г. стало известно, что американский холдинг Capri Holdings, который владеет домом Versace, может выставить на продажу несколько марок из своего модного актива.
Il Sole 24 Ore отмечает, что остановило развитие холдинга снижение мирового спроса, особенно в Китае. Выручка бренда стремительно снижалась, поясняет газета.
Конгломерат также владеет брендами Michael Kors и Jimmy Choo. В прошлом году аналитики компании TD Securities предполагали, что Versace может заинтересовать традиционные европейские холдинги.