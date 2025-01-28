Министры ОПЕК+ встретились после призыва Трампа снизить цены на нефть

27 января министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Салман провел переговоры с вице-премьером и министром нефти Ирака Хайяном Абдель-Гани и заместителем министра нефти и газа Ливии Халифой Абдул-Садеком. Коллеги из Саудовской Аравии и Ливии обсудили укрепление совместных усилий по поддержанию стабильности на мировых энергетических рынках в интересах обеих стран, а с Ираком Абдулазиз бен Салман обсудил сотрудничество для достижения общих интересов.