Министры ОПЕК+ встретились после призыва Трампа снизить цены на нефть
Министр энергетики Саудовской Аравии и несколько его коллег из ОПЕК+ провели переговоры после призыва президента США Дональда Трампа снизить цены на нефть, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По информации Reuters, на заседании ОПЕК 3 февраля министры, скорее всего, не внесут никаких изменений в план по началу увеличения добычи нефти в апреле 2025 г.
На данный момент члены ОПЕК+ сдерживают добычу нефти на уровне около 5,7% мирового спроса – 5,86 млн баррелей в сутки.
27 января министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Салман провел переговоры с вице-премьером и министром нефти Ирака Хайяном Абдель-Гани и заместителем министра нефти и газа Ливии Халифой Абдул-Садеком. Коллеги из Саудовской Аравии и Ливии обсудили укрепление совместных усилий по поддержанию стабильности на мировых энергетических рынках в интересах обеих стран, а с Ираком Абдулазиз бен Салман обсудил сотрудничество для достижения общих интересов.
Министр энергетики Саудовской Аравии также встретился с министром энергетики Объединенных Арабских Эмиратов Сухаилем аль-Мазруи для неформальных переговоров, сообщили Reuters источники, знакомые с ситуацией.
24 января Трамп призвал ОПЕК снизить цены на нефть, связав такое решение с разрешением российско-украинского конфликта. «Пока цены на нефть высоки, этот конфликт не закончится так просто», – заявил лидер Америки.