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Министры ОПЕК+ встретились после призыва Трампа снизить цены на нефть

Ведомости

Министр энергетики Саудовской Аравии и несколько его коллег из ОПЕК+ провели переговоры после призыва президента США Дональда Трампа снизить цены на нефть, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По информации Reuters, на заседании ОПЕК 3 февраля министры, скорее всего, не внесут никаких изменений в план по началу увеличения добычи нефти в апреле 2025 г.

На данный момент члены ОПЕК+ сдерживают добычу нефти на уровне около 5,7% мирового спроса – 5,86 млн баррелей в сутки.

27 января министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Салман провел переговоры с вице-премьером и министром нефти Ирака Хайяном Абдель-Гани и заместителем министра нефти и газа Ливии Халифой Абдул-Садеком. Коллеги из Саудовской Аравии и Ливии обсудили укрепление совместных усилий по поддержанию стабильности на мировых энергетических рынках в интересах обеих стран, а с Ираком Абдулазиз бен Салман обсудил сотрудничество для достижения общих интересов.

Министр энергетики Саудовской Аравии также встретился с министром энергетики Объединенных Арабских Эмиратов Сухаилем аль-Мазруи для неформальных переговоров, сообщили Reuters источники, знакомые с ситуацией.

24 января Трамп призвал ОПЕК снизить цены на нефть, связав такое решение с разрешением российско-украинского конфликта. «Пока цены на нефть высоки, этот конфликт не закончится так просто», – заявил лидер Америки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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