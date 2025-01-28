ОП РФ предложила ввести уголовную ответственность за фальсификацию продуктов

Участники дискуссии отметили, что привлечение к ответственности недобросовестных производителей сейчас затруднено. На данный момент большая часть выявленных нарушений квалифицируется по кодексу РФ об административных правонарушениях и предполагает максимальный штраф в размере 500 000 руб. Комиссия посчитала, что данная мера наказания не соответствует уровню вреда, которое может нанести. Поэтому, так как качество питания прямо влияет на показатель смертности в стране, предложено рассмотрение вопроса о введении уголовной ответственности за производство, сбыт или ввоз на территорию РФ фальсифицированных продуктов.