ОП РФ предложила ввести уголовную ответственность за фальсификацию продуктов
Общественная палата РФ (ОП) предлагает усилить меры противодействия незаконному обороту промышленной продукции, в том числе, ужесточить меры наказания до уголовной ответственности за производство, сбыт или ввоз в Россию фальсифицированных пищевых продуктов, сообщается в Telegram-канале палаты.
Согласно документу, в ОП состоялось обсуждение вопросов усиления мер противодействия незаконному обороту промышленной продукции по инициативе комиссии Общественной палаты по безопасности и взаимодействию с общественной наблюдательной комиссией (ОНК).
Участники дискуссии обсудили ситуацию в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции, в частности, пищевой, табачной и алкогольной, а также одежды. В ходе обсуждения были обозначены актуальные проблемы и предложены пути их решения.
В рамках обсуждения фальсификации пищевой продукции, принявшие участие в обсуждении, решили, что повышение физической и экономической доступности безопасной и качественной пищевой продукции является одной из задач, решение которой направлено на достижение целей государственной политики в сфере сбережения народа России и развития человеческого потенциала.
Участники дискуссии отметили, что привлечение к ответственности недобросовестных производителей сейчас затруднено. На данный момент большая часть выявленных нарушений квалифицируется по кодексу РФ об административных правонарушениях и предполагает максимальный штраф в размере 500 000 руб. Комиссия посчитала, что данная мера наказания не соответствует уровню вреда, которое может нанести. Поэтому, так как качество питания прямо влияет на показатель смертности в стране, предложено рассмотрение вопроса о введении уголовной ответственности за производство, сбыт или ввоз на территорию РФ фальсифицированных продуктов.