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ОП РФ предложила ввести уголовную ответственность за фальсификацию продуктов

Ведомости

Общественная палата РФ (ОП) предлагает усилить меры противодействия незаконному обороту промышленной продукции, в том числе, ужесточить меры наказания до уголовной ответственности за производство, сбыт или ввоз в Россию фальсифицированных пищевых продуктов, сообщается в Telegram-канале палаты.

Согласно документу, в ОП состоялось обсуждение вопросов усиления мер противодействия незаконному обороту промышленной продукции по инициативе комиссии Общественной палаты по безопасности и взаимодействию с общественной наблюдательной комиссией (ОНК).

Участники дискуссии обсудили ситуацию в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции, в частности, пищевой, табачной и алкогольной, а также одежды. В ходе обсуждения были обозначены актуальные проблемы и предложены пути их решения.

В рамках обсуждения фальсификации пищевой продукции, принявшие участие в обсуждении, решили, что повышение физической и экономической доступности безопасной и качественной пищевой продукции является одной из задач, решение которой направлено на достижение целей государственной политики в сфере сбережения народа России и развития человеческого потенциала.

Участники дискуссии отметили, что привлечение к ответственности недобросовестных производителей сейчас затруднено. На данный момент большая часть выявленных нарушений квалифицируется по кодексу РФ об административных правонарушениях и предполагает максимальный штраф в размере 500 000 руб. Комиссия посчитала, что данная мера наказания не соответствует уровню вреда, которое может нанести. Поэтому, так как качество питания прямо влияет на показатель смертности в стране, предложено рассмотрение вопроса о введении уголовной ответственности за производство, сбыт или ввоз на территорию РФ фальсифицированных продуктов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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