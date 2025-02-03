Глава «Аэрофлота»: цены на авиабилеты в 2025 году вырастут на уровне инфляции

19 декабря 2024 г. в ходе прямой линии Путин поручил правительству совместно с авиакомпаниями решить до 14 января проблему предоставления скидки в 50% на перелеты для многодетных семей. Путин отметил, что авиаперевозчики должны предоставлять многодетным семьям льготу в 50% от стандартного тарифа, но они вводят свои льготы, «маленькие, незначительные», из-за чего тариф уже перестает быть стандартным и установление скидки становится невозможным.