Глава «Аэрофлота»: цены на авиабилеты в 2025 году вырастут на уровне инфляции
Группа «Аэрофлот» прогнозирует увеличение стоимости авиабилетов в 2025 г. на уровне инфляции, сообщил глава авиакомпании Сергей Александровский в интервью телеканалу «Россия-24».
Александровский отметил, что в компании будут работать над оптимизацией расходов и повышением эффективности, чтобы обеспечить такие значения.
19 декабря 2024 г. в ходе прямой линии Путин поручил правительству совместно с авиакомпаниями решить до 14 января проблему предоставления скидки в 50% на перелеты для многодетных семей. Путин отметил, что авиаперевозчики должны предоставлять многодетным семьям льготу в 50% от стандартного тарифа, но они вводят свои льготы, «маленькие, незначительные», из-за чего тариф уже перестает быть стандартным и установление скидки становится невозможным.
В декабре об установлении скидки на рейсы внутри России сообщили «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», Nordwind Airlines и Smartavia.