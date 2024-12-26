Smartavia установила скидку в 50% на авиабилеты для детей до 12 лет
Авиакомпания Smartavia ввела скидку в 50% от тарифа для детей в возрасте до 12 лет на рейсы по России. Об этом сообщается на сайте перевозчика.
Скидка будет применена при оформлении авиабилетов детям с гражданством РФ и с предоставлением отдельного места на борту самолета. Их можно будет приобрести на регулярные рейсы Smartavia с 1 января 2025 г. в кассах, а с 10 января – в онлайн-сервисах авиакомпании.
Ранее в декабре об установлении скидки в 50% на билеты детям до 12 лет на рейсы внутри России сообщили также «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и Nordwind Airlines.
19 декабря в ходе прямой линии президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с авиакомпаниями решить до 14 января проблему предоставления 50%-ной скидки на перелеты для многодетных семей. Указание глава государства дал, отвечая на обращение многодетной жительницы Сургута, которая пожаловалась, что для полета в отпуск с пятью детьми семье требуется около 140 000–150 000 руб. на авиабилеты только в одну сторону. Путин отметил, что авиаперевозчики должны предоставлять многодетным семьям льготу в 50% от стандартного тарифа, но они вводят свои льготы, «маленькие, незначительные», из-за чего тариф уже перестает быть стандартным и установление скидки становится невозможным.