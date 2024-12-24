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Nordwind вводит скидку 50% на билеты для детей до 12 лет на внутренние рейсы

Ведомости

С 1 января Nordwind Airlines устанавливает скидку 50% на билеты для детей от двух до 12 лет на перелеты внутри России, говорится на сайте авиакомпании.

Льгота распространяется на все тарифы и не суммируется с другими предложениями. На международные рейсы скидка для детей указанного возраста составляет 15%.

Согласно сообщению авиаперевозчика, дети, не достигшие двухлетнего возраста, без предоставления отдельного места не нуждаются в билете. На международных рейсах они могут летать со скидкой 90%.

23 декабря авиакомпания «Аэрофлот» сообщила, что вводит фиксированную скидку 50% для детей в возрасте от 2 до 12 лет на перелеты по России с 1 января 2025 г. Относительно льготных тарифов, субсидируемых государством перевозок и плоских тарифов сохраняется ранее установленный размер скидки.

В этот же день авиакомпания «Уральские авиалинии» также заявила, что предоставит скидки 50% детям от двух до 12 лет при покупке билетов с 23 декабря. Скидка распространяется на полеты по всем регулярным направлениям по России, включая прямые и трансферные рейсы, с 11 января 2025 г.

19 декабря, в ходе прямой линии, президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с авиакомпаниями урегулировать до 14 января 2025 г. проблему предоставления 50% скидок на перелеты для многодетных семей. Глава государства отметил, что авиаперевозчики должны предоставлять многодетным семьям льготу в 50% от стандартного тарифа, но они «вводят свои льготы, маленькие, незначительные, но это уже не стандартный тариф».

21 декабря вице-премьер РФ Виталий Савельев заявил, что к 14 января кабмин обеспечит скидку 50% от стоимости взрослого билета на авиаперелеты для всех детей до 12 лет. По его словам, такая скидка действовала и прежде, но у авиакомпаний была возможность минимизировать ее с помощью спецтарифов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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