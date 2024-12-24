Nordwind вводит скидку 50% на билеты для детей до 12 лет на внутренние рейсы
С 1 января Nordwind Airlines устанавливает скидку 50% на билеты для детей от двух до 12 лет на перелеты внутри России, говорится на сайте авиакомпании.
Льгота распространяется на все тарифы и не суммируется с другими предложениями. На международные рейсы скидка для детей указанного возраста составляет 15%.
Согласно сообщению авиаперевозчика, дети, не достигшие двухлетнего возраста, без предоставления отдельного места не нуждаются в билете. На международных рейсах они могут летать со скидкой 90%.
В этот же день авиакомпания «Уральские авиалинии» также заявила, что предоставит скидки 50% детям от двух до 12 лет при покупке билетов с 23 декабря. Скидка распространяется на полеты по всем регулярным направлениям по России, включая прямые и трансферные рейсы, с 11 января 2025 г.
19 декабря, в ходе прямой линии, президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с авиакомпаниями урегулировать до 14 января 2025 г. проблему предоставления 50% скидок на перелеты для многодетных семей. Глава государства отметил, что авиаперевозчики должны предоставлять многодетным семьям льготу в 50% от стандартного тарифа, но они «вводят свои льготы, маленькие, незначительные, но это уже не стандартный тариф».
21 декабря вице-премьер РФ Виталий Савельев заявил, что к 14 января кабмин обеспечит скидку 50% от стоимости взрослого билета на авиаперелеты для всех детей до 12 лет. По его словам, такая скидка действовала и прежде, но у авиакомпаний была возможность минимизировать ее с помощью спецтарифов.