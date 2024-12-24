Nordwind вводит скидку 50% на билеты для детей до 12 лет на внутренние рейсы

В этот же день авиакомпания «Уральские авиалинии» также заявила, что предоставит скидки 50% детям от двух до 12 лет при покупке билетов с 23 декабря. Скидка распространяется на полеты по всем регулярным направлениям по России, включая прямые и трансферные рейсы, с 11 января 2025 г.