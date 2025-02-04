Продажи пуховиков в России снизились на 21% в январе из-за теплой зимы
В январе в России было продано 246 000 пуховиков, что на 21% меньше в годовом исчислении. Сумма покупок упала до 1,66 млрд руб. – на четверть год к году, свидетельствуют данные Первого ОФД (входит в группу ВТБ).
В связи с низким спросом на зимние куртки в январе торговые точки недополучили как минимум 520 млн руб. При этом в декабре 2024 г. интерес россиян к пуховикам вырос на 16% в годовом выражении: жители страны купили 415 000 зимних курток, потратив более 3,3 млрд руб. (на 7% больше, чем в декабре 2023 г.).
По сведениям Первого ОФД, одной из причин падения спроса на пуховики в январе стала теплая погода, сохранявшаяся на протяжении двух месяцев зимы. Потребители предпочитают покупать более легкие куртки, экономя на теплой зимней одежде. Помимо этого покупатели все чаще отказываются от дорогих пуховиков, требующих дополнительного ухода, в пользу более дешевой верхней одежды, которую можно менять каждый сезон.
В декабре 2024 г. средняя стоимость зимних курток на пуху или синтепоне снизилась до 8100 руб. – на 7% по сравнению с сезоном 2023 г. В начале 2025 г. средняя цена куртки упала до 6700 руб. (на 3% меньше, чем в январе прошлого года). Отмечается, что на ценник могли оказать влияние ранние распродажи, которыми продавцы пытались простимулировать потребительский спрос.
3 февраля эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин рассказал в интервью «Известиям», что в целом теплая зима в средней полосе говорит о глобальном потеплении. По его словам, спустя 40 лет средняя температура зимой в Московской области составит 0 градусов.