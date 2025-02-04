Продажи пуховиков в России снизились на 21% в январе из-за теплой зимы

В декабре 2024 г. средняя стоимость зимних курток на пуху или синтепоне снизилась до 8100 руб. – на 7% по сравнению с сезоном 2023 г. В начале 2025 г. средняя цена куртки упала до 6700 руб. (на 3% меньше, чем в январе прошлого года). Отмечается, что на ценник могли оказать влияние ранние распродажи, которыми продавцы пытались простимулировать потребительский спрос.