Ozon начал выдавать ипотеку на покупку коммерческой недвижимости

Сервис, который развивается в рамках финансовой вертикали Ozon Fintech, доступен партнерам маркетплейса, а также другим юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. В ипотеку на срок до 15 лет можно купить любое коммерческое помещение на первичном или вторичном рынке. Сумма возможного кредита достигает 300 млн руб., минимальный первоначальный взнос составляет 20% от стоимости. При оформлении ритейлер проверяет юридическую чистоту объекта и выступает гарантом в расчетах для всех сторон сделки.