Ozon начал выдавать ипотеку на покупку коммерческой недвижимости
Сервис, который развивается в рамках финансовой вертикали Ozon Fintech, доступен партнерам маркетплейса, а также другим юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. В ипотеку на срок до 15 лет можно купить любое коммерческое помещение на первичном или вторичном рынке. Сумма возможного кредита достигает 300 млн руб., минимальный первоначальный взнос составляет 20% от стоимости. При оформлении ритейлер проверяет юридическую чистоту объекта и выступает гарантом в расчетах для всех сторон сделки.
Ставка по ипотеке будет зависеть от стоимости объекта, первого взноса и иных условий. Продавцы и владельцы ПВЗ, сотрудничающие с маркетплейсом, смогут оформить ипотеку в упрощенном порядке.
В ноябре 2024 г. представитель Ozon сообщил «Ведомостям» о планах ритейлера войти в список участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД), которые осуществляют доставку и декларирование экспресс-грузов физлиц. Сейчас для таможенного оформления экспресс-грузов маркетплейс пользуется услугами других таможенных брокеров. Регистрация в списке участников ВЭД позволит компании оформлять часть таких операций самостоятельно, что ускорит доставку товаров из КНР, обеспечит контроль и прозрачность перемещения грузов и существенно уменьшит затраты.