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Ozon начал выдавать ипотеку на покупку коммерческой недвижимости

Ведомости

Ozon запустил ипотеку на покупку коммерческой недвижимости. Об этом сообщается на сайте ретейлера.

Сервис, который развивается в рамках финансовой вертикали Ozon Fintech, доступен партнерам маркетплейса, а также другим юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. В ипотеку на срок до 15 лет можно купить любое коммерческое помещение на первичном или вторичном рынке. Сумма возможного кредита достигает 300 млн руб., минимальный первоначальный взнос составляет 20% от стоимости. При оформлении ритейлер проверяет юридическую чистоту объекта и выступает гарантом в расчетах для всех сторон сделки.

Ставка по ипотеке будет зависеть от стоимости объекта, первого взноса и иных условий. Продавцы и владельцы ПВЗ, сотрудничающие с маркетплейсом, смогут оформить ипотеку в упрощенном порядке.

В ноябре 2024 г. представитель Ozon сообщил «Ведомостям» о планах ритейлера войти в список участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД), которые осуществляют доставку и декларирование экспресс-грузов физлиц. Сейчас для таможенного оформления экспресс-грузов маркетплейс пользуется услугами других таможенных брокеров. Регистрация в списке участников ВЭД позволит компании оформлять часть таких операций самостоятельно, что ускорит доставку товаров из КНР, обеспечит контроль и прозрачность перемещения грузов и существенно уменьшит затраты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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